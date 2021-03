Návrat krále. Na lavičku jsem se posadil sám, říká Faker

Faker je nejslavnějším hráčem League of Legends • invenglobal.com

Lee "Faker" Sang-hyeok, bezesporu jeden z nejlepších hráčů League of Legends, se necítil v poslední době ve formě.

Hvězdný mid laner se v rozhovoru svěřil s tím, že v poslední době necítil dostatečnou formu na kompetitivní zápasy, proto se v únoru rozhodl odstoupit ze základní sestavy a trenérovi sdělil, že potřebuje čas na zlepšení. Faker vyzdvihl výkon spoluhráče Clozera, který hrál Fakerovu pozici v době jeho absence. Lee se v základní sestavě objevil po dlouhých třech týdnech pauzy - 13. března. Oddech mu očividně prospěl, protože se značně zasloužil na vítězství 2-0 proti týmu Gen.G.

Tým T1 má v soupisce deset hráčů. Prioritou je flexibilita týmu a možnost pracovat se sestavou i v momentě, kdy se někteří hráči necítí v nejlepší kondici. Hlavní idea desetičlenného týmu je skvělá, ale u T1 to vypadá, jako by měli hráči vzhledem k častým změnám problém najít tu správnou synergii.

T1 se nachází na pátém místě a aktuálně týmu zbývají ještě tři zápasy aktuálního splitu. Klíčové bude, jakou sestavu zvolí. Ve hře je i varianta použita v zápase proti Gen.G, kdy se po bok Fakera postavil Canna, Cuz, Keria a Teddy. I přes to, že spolu hráči vyjma Kerii hrají už od roku 2019 si Faker v pozápasovém rozhovoru postěžoval na občasnou špatnou komunikaci a pohyb. I tato vítězná sestava má co zlepšovat, o to zajímavější bude, jakou formaci nakonec tým pro nadcházející zápasy zvolí.

Zdroj: dotesports.com