Viego se v jarním playoff neobjeví, šampion i nadále způsobuje kritické herní bugy

Viego se do League of Legends dostal 21. ledna 2021, je to tedy už více než dva měsíce, co se stále nedočkal svého debutu na kompetitivní scéně. Bývá zvykem, že se nový šampion dostane do profesionálních zápasů jen pár týdnů po tom, co se do hry přidá. Viego se bohužel stává výjimkou, kvůli několika kritickým chybám je postava pro hru stále velkým rizikem.

Ihned po přidání Viega do hry se hráčům podařilo objevit několik zásadních chyb, které jeho postava způsobovala. Šampion byl za určitých podmínek schopen získat neomezené množství síly kouzel (ability power), v jiných případech způsoboval kompletní crash hry. Takové chyby asi nikdo v profesionálních zápasech zažívat nechce, proto se Riot rozhodl k tomu, že Viega do matchmakingu vůbec nepustí.

Šampion je svým designem vhodný především na roli junglera, užitečný je ale i na mid i top pozici. Patch 11.5 z něho dokonce udělal velice silného mid šampiona, s win rate až 50.89%. V profesionálních zápasech by tak byl velice pravděpodobně vítanou volbou jednotlivých hráčů.

První zápasy LEC playoff odstartují v pátek 26. března 2021, kdy se ale dočkáme prvního profesionálního zápasu Viega je zatím ve hvězdách.