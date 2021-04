Zásadní rozšíření World of Tanks Modern Armor míří na Xbox a Playstation

Poprvé v historii série se konzolové World of Tanks přenesou na bojiště s moderními tanky. Tvůrci představí nový způsob hraní pro více než 21 milionů hráčů! Nové rozšíření dostalo název Modern Armor a tým Wargaming Chicago-Baltimore je nadšený, že se do hry dostávají zcela nové tanky a bitevní pole.

The Modern armor startuje ve World of Tanks Console 27. Dubna a navíc s možností hraní cross-play na PlayStation®4 & 5 and on Xbox One, Xbox Series S & X.

Modern Armor uvrhne hráče do nových období, které budou existovat po boku původní verze World of Tanks zaměřené na druhou světovou válku. Hráči mohou vstoupit na bojiště v nejznámějších moderních tancích supervelmocí 20. století, jako jsou americký tank M1A2 Abrams a sovětský T- 72BM.

TJ Wagner, kreativní ředitel World of Tanks Console, uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme mít premiéru moderních tanků v rámci takového fenoménu, jakým je bezesporu World of Tanks. Naši hráči budou moci konečně dostanou do rukou některé z nejpopulárnějších tanků moderní doby. Všichni ve studiu tvrdě pracovali na dodání dosud největší aktualizace World of Tanks v novém prostředí pro různé konzoly s Modern Armor! “.

Hra na konzole dorazí již 27. dubna a následně odkryjeme všechny mapy, tanky a samozřejmě další obsah, který na hráče Modern Armor čeká.