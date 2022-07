PUBG Sazka eLEAGUE: Cucurru a Gifted.uRage jsou v čele kvalifikačních bojů

Sto čtyřicet hráčů z pět a třiceti přihlášených týmů se perou o bodovou nadílku a postup do finále PUBG Stage II. Hráči Cucurru a Gifted.uRage suverénně drží první příčky. Těm, kterým se to dnes nepovedlo, nemusí dlouho zoufat. V zítřejší třetí a poslední kvalifikaci si mohou hravě spravit chuť a případně postoupit do další fáze turnaje.