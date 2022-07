spajKK: Nechci tipovat vítěze PUBG Sazka eLEAGUE. Vyhraje ten, kdo se dnes lépe vyspí a připraví

Ahoj spajKKu. Díky, že sis na nás udělal čas. Pojďme na to. Kvaldy na finální část eLEAGUE jsou dávno za námi. Vybavíš si něco, co tě během nich překvapilo?

Překvapila mě velká nervozita týmů, na to jak máme naši scénu starou a jak se nám zde drží ve většině případu ti stejní hráči, tak mi to přišlo na můj vkus až moc nervózní, ale není se čemu divit, hraje se o velké peníze a o slot do Evropy!

Ještě, než se přesuneme k probíhající play-off části nabušené PUBG akce: Kdybys mohl v několika stručných větách popsat kompetitivní PUBG a přiblížit ho novým a hrou nepolíbeným hráčům, co by to bylo?

Strategická střílečka založená na aimu, movementu, zkušenostech a kvalitní komunikaci. K něčemu to přirovnávat je hrozně těžký, což je vlastně to zajímavé na PUBG, že je to úplně něco jiného. Má to blízko k realnosti v rámci zbraní, chování zbraní, zvuku a grafice, pořád je to jen hra a ještě k tomu upravena do kompetitivnosti.

Na 600 tisíc korunové akci se hraje rotace pouze ze dvou map: Miramar a Erangel. Proč zrovna tyto dvě mapy? Je to z balančních důvodu nebo je za tím něco jiného? Přál bys vidět na eventu zasněžený Vikendi nebo Sanhok džungli?

Jsou to 2 nejvíce old school mapy, profíci společně s PUBG manažery se takto dohodli, proč? Sám nevím, ale rád bych viděl rotaci dalších map!

Bezesporu největšími favority celého klání jsou hráči SKADE, CRYPTOVA a ENTERPRISE. Myslíš si, že je někdo vůbec dokáže potrápit? Co třeba takový Gifted.uRage, kteří nahání momentálně třetí CRYPTOVU?

Všichni jmenováni si to zaslouží, i když třeba Pixelik ze SKADE včera součástí rozhovoru tvrdil že hrají špatně a dělají spoustu chyb, můj názor je takový, že všichni tyto týmy hrají krásné PUBG a o to lepší pro nás, že tu máme drama až do posledního hracího dne.

Záznam čtvrtého hracího dne 300 000 Kč klání PUBG Sazka eLEAGUE

Čtvrtý herní den prošel pod taktovkou kluků z ENTERPRISE, kteří předvedli výborný výkon a vyhráli 3 z 5 map. Co říkáš na jejich týmový a strategický výkon?

Krásný, profesorský, vsadili na koncovky her, který jim vyšly. ENTERPRISE se díky tomuto z průměrného 8. místa dostali do popředí a jsem zvědavý, jestli v tomto tempu budou pokračovat i dnes. Hráli fakt výborně!

Jak hodnotíš formu favorizované česko-finské sestavy SKADE v rámci PUBG eLEAGUE?

Přijde mi dost ukousaná, ve smyslu, že SKADE si vždy uměla kousnout, aneb nasbírat nějaké killy, ale po menších chybách vždy nedokázali hru dotáhnout do konce.

Nedávno ses v rozhovoru zmínil o tom, že slot na uzavřenou PCS 7 EU West kvalifikaci, který obdrží vítězný celek, je prostě to, co zrovna chceš. Opravdu jsou otevřené kvalifikace pro profi PUBG hráče natolik divoké a nevyzpytatelné?

No jasně, pro spousty v lobby to znamená i mnohem více než-li samotné peníze, open kvalifikace fakt hrát nechceš!

Jak se těšíš na dnešní závěrečný den turnaje? Koho tipuješ na celkového vítěze, kdo si podle tebe odnese zlato ze Sazka PUBG eLEAGUE?

Nechci tipovat vítěze, protože pro mě jsou vítězové všichni nacházející se momentálně v popředí tabulky, každý z nich si to zaslouží, bohužel to tak samozřejmě nebude a vyhraje ten kdo se dnes lépe vyspí, připraví a prostě to urve v posledním herním dnu. Bude to drama, tak dojdi od 17:00 na stream a uvidíš!

* * *

