jANYY: CRYPTOVA musela nastřílet 15 killů a vyhrát hru, aby nám vzala titul. Naštěstí se tak nestalo

Ahoj jANYY. Velmi rádi tě slyšíme. Jaké máš pocity по skončení turnaje?

Ahoj. Strašně dobré emoce. Tu poslední hru jsme bohužel pokazili. Říkal jsem si, že v prvním shiftu, než marknula druhá zóna, to bude Sosnovka, protože to je poslední hra a vždy tam se vyskytnou takový divný brikule, no a taky, že se to tak stalo (směje se).

Rotovali jsme a do čtvrté zóny jsme se dostali bez healů a ještě k tomu jen napůl vyhealovaný. Splitovali jsme si poslední boosty mezi sebou, aby nás to vyboostilo a tak. Pak jsme bohužel skapali na solo hráče, ale celkově jsme zůstali ve hře a atakovali kill feed. Naštěstí pro nás jsme si to dobře spočítali a je to doma. Nice!

Pověz nám, jaká byla komunikace v týmu v posledním fightě? Vy jste zemřeli poměrně brzy a vzali jste si jen dva body. Kdy jste vlastně věděli, že už jste vyhráli?

Reálně jsme věděli, že jsme vítězové až tehdy, kdy FADEEE vyhráli hru. Věděli jsme, že CRYPTOVA to nebude stačit na vítězství. Spočítali jsme si jejich killy, tuším že měli osm (+/-)? Teď si nejsem jistý. Ale určitě jich neměli patnáct. Prostě jsme věděli, že jich museli mít 15 a ještě k tomu vyhrát hru, aby nás v tabulce přeskočili, a to se nestalo.

Takže potom, co hráči FADEE zabili CRYPTOVA, tak v našem Discordu vypukli tak trochu brikule. Musel jsem se mírnit, jelikož vedle mě tady spinká malý prcek, takže já jsem tady moc neřval, ale to kluci... popravdě mi tu málem vypadli sluchátka z uší z toho mohutného řevu (směje se). Fakt máme velkou radost!

Záznam pátého hracího dne 300 000 Kč klání PUBG Sazka eLEAGUE

Pověz nám, jak bude vypadat vaše vítězná oslava? Máte už nějaký plány? Sejdete se s kluky někde a oslavíte to spolu? Nebo?

Uvidíme, uvidíme. Podle toho, jestli pojedeme na bootcamp nebo ne. Vlastně podle toho se to nějak zařídí, jestli bude nějaká oslavička, jestli se sejdeme jenom my a bez přítomnosti organizace... nebo? Uvidíme, no! Neřešili jsme to do té doby, než jsme vyhráli, no a teď to vlastně můžeme začít řešit. Myslím si, že teď na to máme dost času (směje se).

Super jANYY. Gratulujeme vám k prvenství, pořádně to oslavte! My ti děkujeme za tvůj čas a rozhovor. No a něco naposledy, třeba pověz, kde vás můžeme v budoucnu vidět hrát? Je to na tobě, máš prostor a slovo

Tak, já bych v první řadě chtěl poděkovat všem fanouškům a vám za to, že jste tento turnaj zorganizovali. Fanouškům patří velké díky za podporu, tady mi doslova explodoval telefon při tom předposledním vítězství. Letos ta podpora je fakt veliká. Dále bych chtěl 100% poděkovat našemu trenérovi a našemu škrtačovi, který nám suprově sledoval killfeed, nemůžeme si stěžovat.

Myslím si, že nenechal ujít žádný kill, také velké díky patří tuniskému kouči Hikenovi. Ještě jednou díky všem, kdo nás podporuje. Jo a můžete sledovat můj Instagram. Vypromoval bych tady i kluky, ale oni tam fakt nic nedávají, oni jenom repostují můj obsah, takže ať si trhnou (směje se). Díky moc za turnaj a těšíme se na další klání.

