Halo Infinite sekce Natus Vincere má nového hráče

Stal se jim ostřílený Arkel "Snakey" Brown, který nahradil v týmu inaktivního Perryho "tuf0xy" Kenyona. NAVI už se Snakey pilně trénují a účastní se regulérních online klání a vypadá to, že s touto obnovenou sestavou mají na to se stát plnoprávnou evropskou jedničkou.

Už podruhé v řadě Natus Vincere mění hráče ve své Halo Infinite sestavě. Po odchodu Brandona "Respectful" Stonese do evropské organizace Acend, se do týmu dostal mladý nizozemec Liam "zMightys" Boerboom, který velmi rychle zapadl do nového kolektivu.

Hra svěřenců Harry "Wonderboy" Channona se sice o fous zlepšila, ale stále to nebylo to pravé ořechové. Vždy tomu něco chybělo a tak ve finále padla volba poslat Perryho "tuf0xy" Kenyona na lavičku a vzít na jeho místo zkušeného Arkela "Snakey" Browna.

A vypadá to, že se to nakonec vyplatilo. Podle nynějších herních výsledků se herní forma Jimbo a jeho party zlepšila a hlavně stabilizovala. Celek třikrát doputoval do finále HCS 2021–22 Europe Open a na posledním online eventu Europe Halo — Summer Series Open #2 dokonce vyhrál.

Aktuální Halo Infinite sestava Natus Vincere

James " Jimbo " Bradbrook - Kapitán

" Bradbrook - Kapitán Robert " Kimbo " Faulk

" Faulk Liam " zMightys " Boerboom

" Boerboom Arkel "Snakey" Brown

Nenechte si ujít:

Zdroj: NAVI