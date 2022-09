Říjen ve znamení PUBG Sazka eLEAGUE! Pokračování úspěšné série nabídne opět prizepool 300 tisíc

Milovníci PUBG Battlegrounds si ještě do konce roku 2022 přijdou na své. Venku jsou termíny kvalifikací, stage finálových kláních a Grand Finále druhé edice PUBG Sazka eLEAGUE. Hráči a týmy zbystřete, opět rozdáme 300 tisíc korun. A vy, fanoušci, připravte se na skvělou porci stále populárnějšího esportového titulu, kterou vám naservírujeme v jednom měsíci.

Titul z letního splitu PUBG Sazka eLEAGUE obhajují borci z ENTERPRISE. Dokáží sestavu kolem jANYYho tentokrát obrat o prvenství další favorité v čele s Cryptovou a SKADE? Nebo se dočkáme černého koně, který si vystřílí v kontextu české PUBG scény pohádkové prize money?

Další "dostihy" s odměnami 300 tisíc korun odstartují krátce po For Games, už v úterý 11. října, kdy nás čeká první ze tří open kvalifikací STAGE I. Ty další budou navazovat 12. a 13. října.

Do finále STAGE I se kvalifikuje 16 nejlepších týmů, které si ve dvoudenním klání (každý hrací den BO5) budou chtít s předstihem zajistit postup do Grand Finále. Stejně jako v červenci, se do něj podívá osmička týmů.

Zbylé budou mít šanci v druhém kvalifikačním cyklu, který se odehraje mezi 18. a 20. říjnem. Navazovat bude finále STAGE II, po kterém už budeme vědět kompletní složení sestav do Grand Finále. To je na programu od 26. do 30. října!

300 tisíc prizepool a ceny pro diváky

Stejně jako v červenci, se rozdá 300 tisíc korun, což je v tuzemské konkurenci zdaleka největší částka, kterou si PUBG sestavy rozdělí.

Vedle špičkového esportu si fanoušci na streamu eleaguecz budou moci v rámci giveaway zasoutěžit o skvělé ingame itemy. Podrobnosti zveřejníme, stay tuned!

A kdo bude tímto herním svátkem provázet? Těšit se můžete znovu na Spajkka, TheHaterise, Shaydeho a další castery.