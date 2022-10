V sázce dalších 300 tisíc korun! Je tu Grand Finále největší domácí PUBG ligy. Obhájí ex-Enterprise?

Startuje pětidenní herní maraton největšího tuzemského PUBG projektu - Sazka eLEAGUE. Do Grand Finále se kvalifikovali i vítězové předchozího splitu, kteří se z ENTERPRISE vrtli pod soukromý název SHEESH. Na konci si rozdělí nejlepší týmy prizepool v hodnotě 300 tisíc korun.

S tradičním castem v 17:00 na našem streamu startuje Grand Finále PUBG Sazka eLEAGUE. Vedle SHEESH radno nepodceňovat hráče SKADE, kteří hrají pod názvem Knedlíčci.

Celkem startuje stejně jako v prvním letošním splitu šestnáct finalistů. Vysoké ambice také mají Cryptova s Dark Tigers. Zapomínat by se nemělo na partu do srodka, která zvítězila ve STAGE II. A co další celky? Podaří se někomu překvapit a třeba dosáhnout na podium pro medailisty?

To se dozvíme v nadcházejícím pětidenním klání, které se bude hrát na 25 map!

Prizepool