PUBG Sazka eLEAGUE: Nowikk a jeho parta se dostala do trháku, obhájci titulu ztrácí

PUBG hráči z týmu SKADE hrající pod názve Knedlíčci se dostali po prvním hrácím dni Grand Finále Sazka eLEAGUE do vedení. V závěsu je ostravská Cryptova. Vstup do závodu o 300 tisíc korun vyšel i skvadře do srodka, která se do finálových bojů kvalifikovala až ze druhé STAGE. Obhájci titulu SHEESH jsou až čtvrtí.