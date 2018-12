TOP 5 tipů pro fantasy: opora Jablonce i srbský stoper Dukly

Vlastimil Hrubý (Jablonec)

Cena ve fantasy: 11,4 milionů

Jablonec je rozjetý, neprohrál už devět zápasů za sebou. A třiatřicetiletý borec v jeho bráně na tom má velký podíl. Před dvěma týdny Hrubý zcela vychytal střelce Sparty, v pondělí pomohl k jasnému vítězství nad Zlínem (4:0). Celkem už udržel čisté konto osmkrát, v této statistice v lize není lepší gólman. Severočeši teď navíc jedou na hřiště poslední Karviné, kde by svou úspěšnou sérii mohli prodloužit.

Tomáš Souček (Slavia)

Cena ve fantasy: 12,5 milionů

Přijde sice draho, ale bohatě se vyplatí. Slávistický záložník už za sezonu ve fantasy nasbíral 103 bodů, pro hru červenobílých je nesmírně důležitý. Ovládá střed pole a kromě defenzivních schopností umí být i produktivní. Poslední zápasy to dokládají – vítězný gól a asistence v Opavě, vstřelená branka v Karviné. Souček je zkrátka jistota, v sobotu proti Boleslavi by to měl potvrdit.

Marek Havlík (Slovácko)

Cena ve fantasy: 9,5 milionů

Třiadvacetiletý záložník stabilně patří do sestavy Slovácka, klub z Uherského Hradiště se po příchodu kouče Martina Svědíka zvedá. Porazil Baník i Spartu, o což se Havlík výrazně zasloužil. V Ostravě skóroval, proti Pražanům nejdřív přihrál na vyrovnávací gól a pak z penalty rozhodl. Jednoduše má formu, za 9,5 milionů představuje do sestavy skvělou volbu.

Ivan Ostojič (Dukla)

Cena ve fantasy: 9,5 milionů

Srbský stoper Dukly začal pravidelně hrát až na konci října, od té doby ale v šesti zápasech za sebou nechyběl ani minutu. Pražané po mizerném začátku sezony začali postupně sbírat body, které jim přináší hlavně fungující defenziva. Vždyť v posledních třech zápasech Dukla vůbec neinkasovala! A o víkendu na Julisku přijede trápící se Příbram, Ostojič a spol. by nulu opět mohli udržet.

Milan Petržela (Plzeň)

Cena ve fantasy: 9,5 milionů

A jedno zkušené jméno na závěr našeho výběru. Pětatřicetiletý plzeňský záložník totiž v posledních třech zápasech ukázal, že se s ním pořád musí počítat. Nejdřív skóroval proti Příbrami, pak po pár minutách na hřišti rozjel důležitou gólovou akci v Liberci. A v minulém kole přihrál na gól Tomáše Chorého. Na produktivní období by v pátečním utkání ve Zlíně mohl navázat.