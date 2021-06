Důležitá bitva s Chorvatskem už zítra! Kdo se podle expertů prosadí?

Adam Procházka, redaktor iSport.cz

EURO je v plném proudu a druhými zápasy základních skupin začíná jít do tuhého v boji o postup do vyřazovací fáze. V tomto směru věřím v druhou výhru Belgie, kterou podtrhne další trefou Lukaku. Volím do sestavy i dva hráče Ukrajiny, která sehrála pěkný duel s Nizozemskem (2:3) a chce-li postoupit, musí nyní proti Severní Makedonii už jasně uspět. I proto dávám pásku Jaremčukovi, čekám od něj gól(y). V návaznosti na to věřím, že si „tulipány“ poradí s Rakouskem, a třeba i s nulou vzadu. Anglie zvládla utkání s Chorvatskem a podpořena touto výhrou si poradí i se Skoty. Klíčový hráč duelu? Rychlonohý Raheem Sterling. Do záložní řady pak volím i jednoho českého zástupce. Náročnou bitvu s Chorvaty by mohly rozhodnout standardky. A král vzduchu je tady jasný: Tomáš Souček!

Sestava podle redaktorů deníku Sport. • Foto Sport

Výzva Česko vs. Chorvatsko o 50.000 Kč

EURO DUEL: Česko vs. Chorvatsko • Foto Sport

Víš o tom, že Fantasy je nově provozováno i v Chorvatsku? A právě EURO je příležitostí, abychom si s Chorvaty poprvé zasoutěžili společně a ukázali jim, kdo víc rozumí fotbalu jak na hřišti reálném, tak ve Fantasy fotbale!

V každém kole turnaje přispěje 100 nejlepších trenérů z Česka i Chorvatska svými body do celkového národního skóre. Aktuální skóre i nejlepší trenéry můžeš sledovat ve hře. Pokud nejlepší čeští trenéři takto překonají nejlepší Chorvaty, čeká je odměna v podobě extra soutěže o 50.000 Kč k prvnímu kolu české fotbalové ligy.

Matěj Karmazín, redaktor iSport.cz

Svou sestavu pro čtvrté kolo Sazka Fantasy jsem postavil na Angličanech, kterým hodně věřím, že zápas se Skotskem zvládnou. Proto Jordan Pickford s Johnem Stonesem do defenzivy a Harry Kane na hrot jako kapitán. Myslím, že střelec Tottenhamu se po prvním utkání bez gólu tentokrát už trefí. Za dobrou cenu volím dva Nizozemce – Denzela Dumfriese a Wouta Weghorsta. Oba se mi líbili v duelu s Ukrajinou a doufám, že na kvalitní výkony navážou i proti Rakousku. Trio z Belgie má taky jasný důvod, jeden z největších favoritů celého turnaje by si s Dánskem měl poradit. A dva Češi? Patrik Schick je jasná varianta, EURO začal fantasticky. U Tomáše Součka věřím, že by se proti Chorvatsku mohl prosadit třeba po standardní situaci, výhodou navíc je, že jako defenzivní záložník tolik nedostává karty.