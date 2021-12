Pravděpodobné sestavy: Rozjetá Slavia přivítá Mladou Boleslav i se Škodou

Nejvyšší fotbalová liga pokračuje osmnáctým kolem a s ní i oblíbená Sazka Fantasy! Hradečtí fotbalisté doma přivítají Slovácko, které vyšlo poslední dvě kola naprázdno. K vidění budou i duely ze dna tabulky. Karviná bude bojovat o první výhru v soutěži ve Zlíně, Teplice pak zavítají do Jablonce. Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírej body podle jejich výkonů a hraj o 150 tisíc korun!

První duel v probíhajícím ročníku skončil výhrou Slovácka (1:0), také tentokrát nelze očekávat nějakou přestřelku. Hradec má přeci jen limity – v ofenzivě i defenzivě, což se ukázalo zejména v duelech se Spartou a Slavií. Slovácko i přes dvě poslední porážky v řadě je na tom herně velice dobře, proti Plzni dokázalo na kopačkách držet míč 75 procent času! Herní převahu hosté přetaví v tříbodový zisk. O výhře Slovácka rozhodne Václav Jurečka (9,5 milionu).

Hostům patří pátá příčka, ale defenziva podle toho v poslední době nefunguje. Tým nedokázal už sedmkrát po sobě udržet čisté konto, pokud se k tomu přičte i pohár, čeká na nulu už osm utkání. Na druhou stranu ještě výrazně delší sérii drží Baník v počtu vstřelených branek v řadě, naposledy se netrefil v srpnu proti Slavii a v poháru s Hlučínem. Pardubice daly v předešlých třech duelech šest branek. Oba týmy vstřelí gól. Tady se vyplatí vsadit na Davida Buchtu (10,5 milionu), který se prosadil i v posledním utkání s Budějovicemi.

Mizérie Karviné nebere konce, po porážce se Spartou (1:2) tým klesl na poslední příčku a forma mužstva je žalostná. Pět porážek v řadě dokladuje neutěšenou bilanci (0 – 5 – 12), hosté se blíží k negativnímu rekordu Benešova. Slezskému celku nepomohla ani výměna na postu kouče. Karviná venku získala na podzim jeden jediný bod, při vysoce negativním skóre 3:16, optimismus v táboře hostů tak není na místě. Tady by se mohla vyplatit sázka na Davida Tkáče (9,0 milionu).

Viktoria zvládla těžký duel na půdě Slovácka (2:1), i když při týmu stáli všichni svatí. Západočeši totiž měli držení míče jen 25 procent, domácím navíc neuznali dva góly. Plzeň to bude mít opět těžké, Liberec vyhrál čtyři z posledních pět ligových duelů. Hosté na tom nejsou špatně v rámci vzájemné bilance, z předešlých čtyř klání (jedno v poháru) je bilance vyrovnaná (2 – 0 – 2). Velmi dobré výkony aktuálně podává Jan Sýkora (10,6 milionu).

Souboj sousedů v tabulce (21 bodů) slibuje vyrovnanou podívanou. Poslední tři ligové vzájemné duely skončily smírem. Před nedávnem se oba celky navíc střetly v rámci MOL Cupu, a světe, div se, utkání se rozhodovalo až na penalty, tedy po další remíze. O něco lepší skóre má hostující Sigma, nicméně to by mělo vykompenzovat domácí prostředí. Dělba bodů je poměrně pravděpodobná. Zde se nabízí vybrat do sestavy aktuálně velmi populárního Fortune Basseyho (9,7 milionu).

Teplice konečně vyhrály. Čtyři branky v síti Zlína jsou skvělé pro sebevědomí mužstva, hráči si potvrdili, že umí góly střílet. Jablonec má za sebou náročné cestování do Rumunska a zpět, k tomu je potřeba přičíst ne zcela optimální ligovou formu - navzdory poslední výhře na Bohemce. Mimo hru jsou navíc vykartovaní Malínský a Pilař.

Slavia je v lize suverénní, široký kádr a trenérský kumšt kouče Trpišovského se umí vypořádat i s četnými absencemi. Boleslav je pro Slavii navíc oblíbeným soustem, stejného soupeře porazila už dvanáctkrát v řadě, v posledních pěti duelech vždy s čistým kontem. Střelecká síla hostů sice vzrostla, jenže hlavně doma. Venku tým skóroval pouze šestkrát. Domácí tak mohou prodloužit sérii šesti utkání s nulou vzadu. Do obrany bychom tak mohli použít například Alexandera Baha (8,7 milionu).

Malé pražské derby bývá v posledních letech vyrovnanou záležitostí, i tentokrát budou hosté vzdorovat. „Klokani“ mají na Spartu vždy obrovskou motivaci, tým je odpočatý. Spartě po pohárovém čtvrtku bude trvat, než se dostane do tempa. Více branek (24) tým střílí až ve druhých poločasech. Po první půli může na ukazateli klidně svítit nerozhodné skóre. Smírem skončil i první vzájemný duel v Ďolíčku (1:1). Na čtvrteční trefu proti Bröndby naváže Adam Hložek (11,3 milionu).

Nejlepší hráči 17. kola Sazka Fantasy