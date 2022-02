Pravděpodobné sestavy: Slovácko přivítá Slavii, Sparta se utká s Plzní

Fotbalisté Bohemians si na Zlín věří, v posledních šesti vzájemných duelech stejného soupeře porazili hned čtyřikrát, dvakrát se body dělily. Hosté venku nevyhráli už pětkrát po sobě, dlouhodobě se mužstvu na cizích hřištích nedaří v koncovce. Také v probíhajícím ročníku jsou pod průměrem vstřelené branky na zápas, venku skórovali pouze osmkrát. Bohemce navíc o víkendu pomůžou věrní fanoušci. Zde bych se nebál do sestavy nominovat brankáře Romana Valeše (6 milionů) za krásnou cenovku.

Budějovice mohly před týdnem Spartu porazit, ale ukázalo se, jak moc týmu chybí kanonýr Bassey, který odešel v zimě do Maďarska. V koncovce se Jihočechům venku nedaří, tým bude mít problémy se střílením branek i nadále. Hradec je doma navíc hodně silný, ligový nováček nebodoval v boleslavském azylu pouze jednou (4-5-1). Nejčastějším výsledkem „Votroků“ v domácím prostředí je ale remíza. V dresu hostů by se mohl prosadit Ondřej Mihálik (7,8 milionu).

Baník je letos výrazně produktivnějším týmem, když nastřílel o 24 branek více než Teplice. Mužstvu se gólově daří v domácím prostředí (25 branek), což se promítá i do výsledků (5-3-1). Naopak hosté patří venku k nejslabším v soutěži (1-1-8), nic na tom nemění ani vítězství v předešlém kole. Teplice prohrají podobně jako na podzim (1:2), rozdíl ve skóre může být i vyšší. Zde se určitě vyplatí sázka na Jiřího Klímu (12,4 milionu), který hraje ve výborné formě.

Karviná v minulém kole šokovala celou ligu, když z pozice posledního celku tabulky dokázala poprvé v sezoně zvítězit, a to hned na půdě obhájce titulu. Karviná tak uhrála proti Slavii 4 body, což se letos nepodaří snad nikomu. Podobný výsledek by měl dodat mužstvu sebevědomí, domácí před svými fanoušky potrápí i Jablonec, který je venku (1-3-6) poloviční. Šest vstřelených branek na cizích hřištích není mnoho.

Sigma má v nohách středeční duel se Slováckem v rámci poháru, tým vypadl na penalty po prodloužení, což stálo hráče hodně fyzických i psychických sil. Boleslav zase v týdnu přišla o tandem Fila – Jurásek, šíře kádru bývá rovněž důležitý aspekt. Z poslední pěti vzájemných duelů se body dělily hned třikrát, Olomouci letos patří mezi týmy, které remizují nejčastěji. Za domácí se prosadí Mojmír Chytil (9,9 milionu), který na podzim válel za Pardubice.

Oba celky mají v nohách středeční pohárový duel. Slovácko muselo s Olomoucí až do prodloužení, Slavia vypadla v Edenu se Spartou (0:2), což je po porážce s Karvinou (0:1) dvojnásob nepříjemné. Slavia si přestala vytvářet šance, posun Plavšiče na levého beka nevypadá jako optimální krok. Slovácko na top týmy umí zahrát, doma letos ovládlo 8 z 9 utkání. Remíza o půli nebo na konci zápasu se nabízí. Za velmi dobrou cenu je k dispozici Petr Ševčík (8 milionů).

Sparta jde do šlágru kola pod obrovským tlakem, na vedoucí Plzeň ztrácí čtyři body, v případě porážky by to bylo už sedm. Družina kouče Vrby v prvním jarním kole nepředvedla téměř nic, za bod v Budějovicích (0:0) mohla být ještě ráda. Aby toho nebylo málo, tým má v nohách středeční duel na Slavii v rámci MOL Cupu. Hosté se naopak posunuli na čelo tabulky, k dispozici by mohl být i nejlepší střelec ligy Beauguel. Za Spartu se prosadí Adam Hložek (11,7 milionu).

Nejlepší sestava 20. kola Sazka Fantasy.