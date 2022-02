Experti volí sestavu pro osmifinále. Kanadská jistota i důvěra v Čechy

Už v úterý startují osmifinálové boje olympijského hokejového turnaje a hráči Sazka Fantasy si již nyní mohou sestavit vlastní tým! V rámci turnaje se hraje o výhry za 200 tisíc a 9 zájezdů. Koho pošlete do první lajny a kdo bude vaším kapitánem? Inspirovat se můžete sestavami redaktorů deníku Sport.

Jan Denemark, redaktor deníku Sport

Kanada dá Číně klepec. To je jedna z mála jistot, která se v osmifinále odehraje. Takže, proč si komplikovat život, když můžu mít celou sestavu právě z kolébky hokeje? Hodně věřím první formaci ve složení Eric Staal, Josh Ho-Sang a Mason McTavish. Tohle trio by podle mého mělo body sbírat. Volba gólmana Pasqualeho je podle mého také jasná. Tady cítím čisté konto. A nesmí chybět mega talent Owen Power. Toho bych, i kdyby se mu bůhvíjak nedařilo, stejně do týmu vzal. Navíc je levný.

Matěj Setíkovský, redaktor deníku Sport

Jeden z klíčových prvků fantasy je odhadnout, jak se zápasy budou vyvíjet, což v případě většiny osmifinálových duelů nebude lehké. Největším favoritem na postup je proti Číně Kanada, proto z ní volím čtyři hráče. Trojicí zkušených Čechů vkládám důvěru i v náš národní tým, i když to s houževnatými Švýcary zase bude těžké. Úspěchem Dánska si sice jistý nejsem, ale přesto spoléhám na jeho brankáře Dahma. A Slovák Slafkovský? To je taková srdcovka. Měl jsem ho i v úvodní sestavě turnaje a nakonec dal 4 z 8 slovenských gólů v základní skupině a celkově už vybojoval 22 fantasy bodů. Za 6,7 mil. ho nemůžu opomenout.