Pravděpodobné sestavy: Slavia doma vyzve Dynamo, Spartu čeká Boleslav

Ostrava se může spolehnout na dva hrotové střelce Almásiho (12) s Klímou (7), solidní ofenzivní čísla mají rovněž Kuzmanovič, Fleišman nebo Tetour. Baník si vede doma slušně (6 – 4 – 2), před svými fanoušky nastřílel už 29 branek ve 12 zápasech, což je o poznání víc, než zaznamenala Karviná v celém ročníku (21). Venku hosté dali jen 5 branek ve 12 utkáních, bilance (1 – 1 – 10) je nejhorší v rámci celé F:L! V tomto případě bychom se nebáli do sestavy zařadit například Ladislava Almásiho (10,6 milionu).

Z posledních 3 vzájemných duelů získalo Slovácko 7 bodů, pátý tým tabulky má navíc výrazně lepší fazónu. V předešlých 4 ligových zápasech tým neprohrál (2 – 2 – 0). „Klokani“ se trápili už na podzim, ve stejném marastu pokračují i na jaře. Mužstvu nefunguje vůbec defenziva, 50 inkasovaných branek je druhý nejhorší výkon v celé soutěži. V posledních 4 ligových duelech vyšli domácí hned třikrát gólově naprázdno.

Oba celky se potýkají s formou. Zlín prohrál poslední 3 duely v řadě, Pardubice čekají na jakoukoli soutěžní výhru od prosince. Hosté inkasovali v posledních dvou zápasech 7 branek, celkově patří defenziva mužstva mezi slabiny týmu. Východočeši obdrželi už 55 branek, což je nejvíc v rámci celé soutěže. Také obrana Zlína nefunguje optimálně, i když tým inkasoval o 11 branek méně. Sázka na Davida Tkáče (7,6 milionu) by nemusela být špatnou volbou.

Jablonec trápí v posledních týdnech marodka, také tentokrát nebude mít kouč Rada ani zdaleka k dispozici kompletní kádr. Domácí jsou navíc pod tlakem, barážové příčky jsou nebezpečně blízko. Jablonec není doma letos dominantní jako v předešlých letech, vyrovnaná bilance (3 – 6 – 3) je až třináctá nejlepší. Mužstvo ke všemu trápí nejhorší koncovka (19 branek) v rámci F:L. Plzeň se veze „na vlně“ a jarní formu (5 – 1 – 0) potvrdí. Opět se prosadí Beauguel (11,1 milionu).

Sparta předvedla v minulém kole konečně solidní výkon, porazila Pardubice 3:1 a do koncovky se tým dostal hned 19krát. Spartě každopádně pomůže skutečnost, že tým měl konečně volný celý týden. Pražané venku příliš nezáří, na druhou stranu na cizích hřištích nastříleli už 23 branek, což není málo. Boleslav prohrála se Spartou čtyřikrát po sobě a vzhledem k aktuální formě či spíš „neformě“ to opět vypadá na dvojku. V tomto utkání bychom měli zvolit jistoty v podobě Ewertona (10,3 milionu) a Hložka (11,7 milionu). Znamená to ovšem, že si za tyto hráče připlatíte.

Nejčastějším výsledkem Sigmy v domácím prostředí je remíza (4 – 6 – 2), dělba bodů hrozí i tentokrát. Vzájemná bilance z posledních let nahrává sice Olomouci, ale střelecké trápení mužstva tříbodovému zisku tentokrát nenahrává. Liberec pro změnu venku nezvítězil už pětkrát po sobě, jeho výsledky na cizích hřištích jsou během jara o poznání horší než doma. Oba celky dělí v tabulce navíc jen tři body. Remíza nepřekvapí. Zajímavá by mohla být sázka na Mojmíra Chytila (10,8 milionu).

Severočeši měli výtečný vstup do jarní části, ale v posledních kolech se mužstvu přestalo dařit v koncovce. Třikrát po sobě vyšly Teplice gólově naprázdno. Hradec naopak v posledním kole vyhrál (Zlín 2:1) a je velice blízko tomu, aby se vyhnul skupině o záchranu. Votroci každopádně patří mezi týmy, které nejčastěji dělí body v soutěži (desetkrát), další remíza by nepřekvapila ani v neděli na Stínadlech.

Obhájce titulu po bodové ztrátě v minulém kole půjde do zápasu plné koncentrovaný a žádné zaváhání se neočekává. V Edenu mají totiž podstatně lepší trávník než v Liberci, kde se hrálo doslova na oraništi. Vzájemné duely v poslední době nahrávají domácím, v zápasech padá dost branek a trefit se umí i hosté. Slavia je každopádně nejproduktivnějším týmem F:L, ve 25 zápasech nasázela svým protivníkům už 60 branek! U některých hráčů Slavie jsou cenovky nastaveny opravdu zajímavě. Jedná se například o Olayinku (8,4 milionu), Sora (6,8 milionu) či novopečeného reprezentanta Lingra (9,9 milionu).

