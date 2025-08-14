Footcast: Remízové páté kolo. Jak přepnou pohároví zástupci na ligu? A co Slavia v Jablonci?
V nejnovější epizodě Footcast Preview usedl ve studiu po boku Davida Sobiška a Jakuba Podaného redaktor deníku Sport Pavel Šťastný. Ještě než začala rozborová pasáž, vrátili se diskutéři k evropským pohárům, rozebrali transfer Adama Karabce do Lyonu, probrali své iSport Fantasy týmy a také si řekli něco málo k novému zájemci o Viktorii Plzeň.
Spartu čeká ve čtvrtek odvetné utkání třetího předkola Konferenční ligy na půdě arménského Araratu a v neděli zajíždí družina Briana Priskeho do Liberce. „Vzpomínám si, jak tam Sparta naposledy prohrála 0:1 po velmi slabém výkonu. Teď z ní mám lepší pocit. Kouč Priske umí během hry udělat určité taktické kroky, které jeho týmu pomohou. Dobrou střeleckou formu má Albion Rrahmani a dokážu si představit, že přidá čtvrtý gól v řadě. Liberec v posledním domácím utkání vyhrál, navíc s čistým kontem, ale pořád je jeho hra kostrbatá a čekám od Slovanu víc. Myslím si, že to Sparta zvládne,“ řekl k jednomu ze šlágrů kola Pavel Šťastný.
„Jablonec hraje velmi dobře, organizovaně a je závislý na výkonu Michala Berana. On posbírá snad všechny odražené míče a navíc má skvělou chemii s Aléguem. Slavia nesmí nechat hrát Berana, pak bude k vítězství blíž. Nedivil bych se, kdyby s ním běhal celý zápas třeba Oscar nebo Moses. Sešívaní se vrátí k ověřenému rozestavení 3-4-3 a budou hodně nakopávat balony za obranu Jablonce. V této sezoně mají na kontě nejvíc dlouhých míčů. Bude to velmi zajímavý a atraktivní zápas a oba týmy dají gól. Na to si ve Fortuně můžete vsadit v kutzu 1,74,“ doporučuje k utkání Jablonce se Slavií David Sobišek.
Jakub Podaný je zvědavý, jestli bude hrát Dukla doma proti Plzni odvážněji. „Dukla má na kontě zatím jen čtyři klíčové přihrávky a jen jednu branku ve čtyřech zápasech. V ofenzivě musí přidat. To se určitým způsobem může i podařit, protože čekám od Viktorky, že si nechá Duklu přijít k sobě na půlku a sama pak bude zlobit z rychlých protiútoků. Plzeň předvedla v úterý v předkole Ligy mistrů heroický výkon a do zápasu se bude dostávat postupněji. Viktorka to zvládne a využije stále ještě nesehrané a vyladěné Dukly.“
V pátém kole nás dále čekají zápasy Olomouce se Zlínem, do Karviné přijede neproduktivní Bohemka. Mladá Boleslav hostí Hradec Králové, který potřebuje nutně zabrat. Slovácko přivítá Teplice a duel Pardubic s Baníkem může být odložený, pokud by ostravský celek postoupil do čtvrtého předkola Konferenční ligy.
Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.30, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu