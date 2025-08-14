Předplatné

Footcast: Remízové páté kolo. Jak přepnou pohároví zástupci na ligu? A co Slavia v Jablonci?

Footcast: Měl by Zafeiris odejít do Řecka? A obere Jablonec Slavii o body?
Ivan Schranz proti Teplicím hlavou trefil jen břevno
Dalibor Večerka za svůj faul viděl červenou kartu
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Christos Zafeiris propálil Matouše Trmala
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
Jan Bořil se trefil proti Teplicím
V nejnovější epizodě Footcast Preview usedl ve studiu po boku Davida Sobiška a Jakuba Podaného redaktor deníku Sport Pavel Šťastný. Ještě než začala rozborová pasáž, vrátili se diskutéři k evropským pohárům, rozebrali transfer Adama Karabce do Lyonu, probrali své iSport Fantasy týmy a také si řekli něco málo k novému zájemci o Viktorii Plzeň.

Spartu čeká ve čtvrtek odvetné utkání třetího předkola Konferenční ligy na půdě arménského Araratu a v neděli zajíždí družina Briana Priskeho do Liberce. „Vzpomínám si, jak tam Sparta naposledy prohrála 0:1 po velmi slabém výkonu. Teď z ní mám lepší pocit. Kouč Priske umí během hry udělat určité taktické kroky, které jeho týmu pomohou. Dobrou střeleckou formu má Albion Rrahmani a dokážu si představit, že přidá čtvrtý gól v řadě. Liberec v posledním domácím utkání vyhrál, navíc s čistým kontem, ale pořád je jeho hra kostrbatá a čekám od Slovanu víc. Myslím si, že to Sparta zvládne,“ řekl k jednomu ze šlágrů kola Pavel Šťastný.

„Jablonec hraje velmi dobře, organizovaně a je závislý na výkonu Michala Berana. On posbírá snad všechny odražené míče a navíc má skvělou chemii s Aléguem. Slavia nesmí nechat hrát Berana, pak bude k vítězství blíž. Nedivil bych se, kdyby s ním běhal celý zápas třeba Oscar nebo Moses. Sešívaní se vrátí k ověřenému rozestavení 3-4-3 a budou hodně nakopávat balony za obranu Jablonce. V této sezoně mají na kontě nejvíc dlouhých míčů. Bude to velmi zajímavý a atraktivní zápas a oba týmy dají gól. Na to si ve Fortuně můžete vsadit v kutzu 1,74,“ doporučuje k utkání Jablonce se Slavií David Sobišek. 

Jakub Podaný je zvědavý, jestli bude hrát Dukla doma proti Plzni odvážněji. „Dukla má na kontě zatím jen čtyři klíčové přihrávky a jen jednu branku ve čtyřech zápasech. V ofenzivě musí přidat. To se určitým způsobem může i podařit, protože čekám od Viktorky, že si nechá Duklu přijít k sobě na půlku a sama pak bude zlobit z rychlých protiútoků. Plzeň předvedla v úterý v předkole Ligy mistrů heroický výkon a do zápasu se bude dostávat postupněji. Viktorka to zvládne a využije stále ještě nesehrané a vyladěné Dukly.“

V pátém kole nás dále čekají zápasy Olomouce se Zlínem, do Karviné přijede neproduktivní Bohemka. Mladá Boleslav hostí Hradec Králové, který potřebuje nutně zabrat. Slovácko přivítá Teplice a duel Pardubic s Baníkem může být odložený, pokud by ostravský celek postoupil do čtvrtého předkola Konferenční ligy.

Celou epizodu Footcast Preview sledujte na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 22.30, v pátek od 19.00 nebo pak v sobotu od 12.00.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia43108:210
2Sparta43108:410
2Zlín43108:410
4Karviná43016:39
5Jablonec42205:28
6Liberec42118:67
7Olomouc42113:27
8Plzeň31207:35
9Teplice31024:63
10Bohemians41031:63
11Slovácko40222:42
12Hr. Králové40224:72
13Dukla40221:52
14Ml. Boleslav30127:91
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

