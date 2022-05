Pravděpodobné sestavy: Sparta zabojuje v Plzni, Slovácko se představí v Edenu

Tomáš Chorý nekompromisně posílá míč do sítě a Plzeň na Spartě do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Sigma vyhrála poslední tři zápasy v řadě, pokaždé navíc udržela čisté konto. Právě v defenzivní činnosti obou celků je podstatný rozdíl, stejně tak v kvalitě gólmanů. Boleslavský Šeda vyrobil za celou sezonu nejvíc minel, respektive u řady branek neměl čisté svědomí. V domácím prostředí bude mít navrch Sigma, a to navzdory famózní formě Douděry. Za domácí by se mohl prosadit talentovaný Kryštof Daněk (8,7 milionu), který je k dispozici za solidní cenu.

Východočeši mají v poslední době dobrou formu, ze čtyř utkání zvítězili hned třikrát, mužstvo tak získalo zpět sebevědomí. Proti soupeřům ze dna tabulky navíc tým zpevnil obranu a dvakrát po sobě neinkasoval. Hosté už mají jistý sestup do F:NL, což je pro hlavu hráčů hodně náročné. Karviné navíc chybí řada fotbalistů, buď jsou v trestu, nebo na marodce. Do branky bychom doporučovali skvěle chytajícícho Markoviče (10,4 milionu).

Teplice letos Jablonec dvakrát porazily (2:0 a 1:0), ale Jablonci výrazně pomohla výhra v poslední kole. Domácím patří barážová příčka, což je dostává opět pod tlak. V utkání půjde o hodně, a tak lze očekávat opatrný duel, ve kterém padnou maximálně dvě branky. Hosté mají konec konců nejhorší ofenzivu v celém ročníku. Na druhou stranu zafungoval impuls s výměnou trenéra.

S Bohemians 1905 to nevypadá vůbec dobře, tým zapomněl vítězit, venku vyhrál v sezoně jedno jediné utkání. Pokud hosté ale umí na někoho zahrát, je to právě Zlín. Pražané ovládli 4 z posledních 5 vzájemných duelů (1:0, 3:1, 2:0, 3:2), v tom zbývajícím se hrálo bez branek. „Klokani“ si tak věří a ve Zlíně by mohli bodovat, domácí už jsou jednou nohou z nejhoršího venku. Gólově se prosadí Petr Hronek (10,0 milionu), který má v posledních zápasech famózní formu.

Kouč Koubek by si zasloužil postavit pomník, co letos s Hradcem dokázal, je málo vídané. Nováček soutěže hraje pohledný fotbal a dokáže se rovnat i těm nejlepším, což ukázal ve finálové fázi jak proti Slavii (4:3), tak proti Spartě (1:1). Baník naopak oba duely mezi nejlepší šestkou prohrál a musí se smířit, že ani letos do Evropy nenakoukne. Hradec v Ostravě neprohraje. Nejlepší střelec Baníku, Ladislav Almási (7,9 milionu) potvrdí své střelecké schopnosti a znovu se prosadí.

Sparta nevyhrála v Plzni už roky a na cizích hřištích má i letos potíže. Z boje o titul se hosté diskvalifikovali právě venku, kde předvádí hodně nevyrovnané výkony. Plzeň si první příčku v tabulce pohlídá, doma v celé sezoně nebodovala naplno jen dvakrát (14 – 2 – 0), navíc bude vyprodáno. Spartě nepomohl „výlet“ do Uherského Hradiště, kde se nakonec nehrálo. Střelecké kopačky si obuje Beauguel (12,3 milionu).

Slavia umí na Slovácko zahrát, celek z Uherského Hradiště porazila čtyřikrát po sobě. Slovácko venku prohrálo poslední dva zápasy, celková bilance na cizích hřištích byla jen průměrná (6 – 4 – 6), čemuž odpovídá i skóre (25:24). Slavia naopak v Edenu dominovala, což potvrzují čísla vstřelených a inkasovaných branek (38:5)! Slavia vyhraje a tentokrát se prosadí i Ondřej Lingr (10,6 milionu).

Nejlepší sestava uplynulého týdne Sazka Fantasy