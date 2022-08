Pravděpodobné sestavy: Sparta musí bez Kuchty zabrat. Rotace u Slavie i Plzně?

Viktoria má za sebou kvalifikaci o Ligu mistrů, a tak někteří hráči budou před důležitou odvetou odpočívat, včetně vykartovaného Hejdy. Lavička týmu je široká, ale gólových hráčů na ní zase tolik nesedí. Pardubice se už od jara trápí v koncovce, a tak to nevypadá na žádnou přestřelku. Úřadující mistr doma zvítězí, ale v utkání padnou maximálně 3 branky.

Sigma vstoupila do nového ročníku F:L na výbornou, rozdílem třídy (3:0) porazila venku ostravský Baník. Vítězství to nebylo náhodné, mužstvo bylo lepší po všech stránkách a branek mohlo být i více. Sigma byla velice aktivní, silná běžecky, mužstvo dobře presovalo. V dobrém světle se ukázaly letní posily Ventura a Zorvan, hodně aktivní byla i dvojice Chytil a Chvátal.

Slovan vstoupil do ligy skvěle, když si přivezl domů tři body z pražské Letné (2:1). Rozdílovým hráčem byl gólman Vliegen, který se jevil slibně už na jaře. Výborně se předvedl na stoperu rovněž mladý Prebsl, proti Teplicím každopádně můžou nastoupit už zkušenější Plechatý i talentovaný útočník Kozák, Z posledních 5 vzájemných utkání vyhrál Liberec hned čtyřikrát. Jednička.

Oba celky vstoupily do ligy odlišně, zatímco Bohemka vyhrála (3:0) v Jablonci, Ostrava stejným poměrem prohrála doma se Sigmou. Pro ty, co sledovali přípravu obou celků, to zas nebylo takové překvapení. Pražané potvrdili letní přípravu bez jediné porážky, Baníku se naopak během přáteláků příliš nedařilo. Doma jsou „klokani“ silnější než venku a potvrdí fazónu.

Domácí jsou ve složité situaci, tým se vrátil z tureckého pekla, před sebou má odvetu. Přepnout na ligu není jednoduché, kouč Svědík může udělat změny v sestavě, které soupisku oslabí. Hradec naopak předvedl v prvním kole proti Slavii (1:0) heroický výkon a naznačil, že i letos bude zlobit. Remíza o půli nebo na konci utkání by nebyla žádným velkým překvapením.

Jablonec v 1. kole navázal tam, kde skončil minulou sezonu, tedy ve zmaru s nefunkční produktivitou (Bohemians 0:3). Něco málo naznačila už příprava, ve které se Severočechům hrubě nedařilo, ale vedení klubu signály patrně ignorovalo. Zejména obrana má obrovské problémy. V posledních 4 ligových duelech Boleslav porazila Jablonec hned třikrát, jednou se body dělily.

Sparta nevyhrála včetně přípravy už 5 utkání v řadě, mužstvu se nedaří v koncovce, v trestu je Kuchta. Tým postrádá kvalitního gólmana, Holec udělal během několika zápasů tolik chyb, co jinde vystačí na sezonu. Jihočeši měli minulou sezonu na Střeleckém ostrově bilanci 9 – 3 – 3, se Spartou doma neprohráli (0:0). Domácí navíc v prvním kole porazili venku Pardubice (2:0).

Slavia porazila Zlín sedmkrát v řadě (včetně poháru) a v Edenu, kde body prakticky neztrácí, by se mělo jednat o jednoznačnou záležitost, a to navzdory faktu, že kouč Trpišovský bude opět rotovat se sestavou. Zlín hrál v prvním kole bez branek s Boleslaví a na branku soupeře vystřelil jednou, venku to bude podobné. Slavia získá tři body a zároveň udrží vzadu nulu.