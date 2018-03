Já kopal, Lašty plácal! Fleišman na brankové čáře nastartoval Baník

Jak jste klíčovou situaci viděl?

„Soupeř (jihlavský Klíma) měl před sebou prázdnou bránu, netrefil. Míč se posunul přede mně, chtěl jsem jej taky odkopnout, nějak začal skákat a najednou se mi objevil mezi nohama. Skočil na mě Lašty (Laštůvka), čtyři lidi na jednom místě. Lašty plácal, já kopal! Díky bohu, že to neskončilo v bráně. Byl to pro nás zlomový okamžik. Na konci jsme byli zase lepším týmem.“

Nebál jste se, že na zemi zahrajete rukou?

„Ani ne, měl jsem to mezi koleny, ruce za tělem, jen jsem kopal. Díky bohu!“

Laštůvka vychytal první střelu, vy dorážky. Co vám pak gólman za takovou práci na brankové čáře řekl?

„Poděkoval mi, že jsem tam byl. Jsme domluvení, že když on vyrazí na hráče, tak krajní bek - já nebo Pazdy (Pazdera), máme jít za něj do brány, kdyby to vypadlo. Ukázalo se, že měl pravdu. Kdybych tam nebyl, tak to jde do prázdné. Lašty dobře ví, o čem mluví.“

Nakopne tohle vítězství Baník?

„Tohle pro nás bylo hodně důležité, doufejme, že nás výhra nakopne. Máme tři dny na regeneraci, ve středu nás čeká extrémně těžká Plzeň. Ukázali jsme, že když hrajeme poctivý a náročný fotbal, můžeme porazit kohokoliv. I naše hra šla nahoru, jsem rád.“

První poločas byl z vaší strany určitě nejlepší. Čím to? I volnem a reprezentační pauzou?

„Je to možné, že to bylo i tím. Ale my jsme si prostě s klukama sami sedli a řekli jsme si, že není na co čekat. Tohle byl pro nás zlomový zápas a kdybychom ho nezvládli, tak by v podstatě bylo když ne hotovo, tak by to s námi bylo už hodně kritické. Zvládli jsme to, žijeme a myslím si, že nám to pomůže. Připravíme se na Plzeň, nedáme ji nic zadarmo a budeme chtít bodovat.“

Co vymyslíte na Plzeň?

„To necháme na trenérech, ale kdybychom zalezli na půlku a chtěli hrát jenom na brejky, tak to bude voda na jejich mlýn. Dostali by se do hry a jsou nezastavitelní. Já si myslím, že cesta k tomu abychom uspěli, je si to s nimi rozdat na férovku. Nemáme oproti nim špatný mančaft a myslím si, že ten tým je tady zkušený, doplněný mladými šikovnými hráči. Takže se není čeho bát. Tohle vítězství nám dodá sílu.“

