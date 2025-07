Spasí trenéři a sponzor z Ukrajiny Varnsdorf? Odpadlík z druhé ligy do ČFL nastoupí

Ačkoli to po sestupu z druhé ligy vypadalo, že se za fotbalem ve Varnsdorfu zavře voda, černý scénář nenastal. Severočeši se přihlásili do ČFL a 9. srpna přivítají na svém stadionu béčko Teplic se zbrusu novým kádrem včetně trenérského štábu z Ukrajiny.

Majitel Vlastimil Gabriel dlouhodobě sháněl nového partnera. Věděl, že rozpočet, s nímž hrál v posledních letech druhou ligu, je víc než napjatý a v podstatě nedostačující. Situace se ještě zhoršila po lednovém úmrtí dlouholetého sponzora Jana Rýdla, jehož strojírenská firma TOS držela místní fotbal nad vodou.

Gabriel několikrát odrážel zájem různých afrických investorů. Před třemi lety došlo už k podepsání smlouvy, domluvené peníze ale nedorazily a z transakce sešlo. V týmu se protočilo aspoň několik afrických fotbalistů: nejvíc se povedl Abdullahi Tanko, jehož Varnsdorf později prodal do Baníku Ostrava. Po jarním sestupu z Chance Národní Ligy se o severočeský klub dokonce zajímala skupina, jenž nakonec získala českobudějovické Dynamo.

Gabriel se přece jen do zahraničí obrátil, svůj zrak ale upřel na východ Evropy. Pomohly kontakty bývalého záložníka a kapitána Pavla Rudnytskyho, který ve Varnsdorfu během patnácti let odehrál přes 400 zápasů. Ukrajinec zapustil v Čechách kořeny, má dvojí občanství.

Nový kouč pracoval i jako analytik v Polsku

Podepsáno s ukrajinskými zájemci ještě není, ale vše by mělo dopadnout tak, aby klub úspěšně zahájil nový ročník. Druholigová sestava se rozpadla, několik opor odešlo do ambiciózní České Lípy, celek ze Šluknovského výběžku sháněl hráče všude možně a testoval i borce z krajských soutěží a zapojil šest vlastních dorostenců. Zároveň nemůže počítat s tradiční výpomocí z Liberce, Jablonce či Mladé Boleslavi, jejichž béčka startují ve stejné soutěži.

Trenérského postu se ujal 39letý Volodymyr Aržanov. Má za sebou bohatou kariéru v ukrajinské lize za Černomorec Oděsa, Arsenal Kyjev nebo Záporoží. Zahrál si také ligu v Kazachstánu. Po kariéře se angažoval jako analytik polského Sosnovce. Jeho asistentem se stal Serhij Hrečko. Kádr se ještě rozšíří o několik cizinců z Ukrajiny, Polska či Nigérie.

Na okamžitý návrat do druhé ligy to nevypadá. Avšak skutečnost, že klub vůbec nastoupí do ČFL, lze považovat za výhru. Pokud by Varnsdorf ze soutěže odstoupil, musel by zaplatit pokutu ve výši 750 tisíc korun.