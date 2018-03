CELÝ SESTŘIH: Slovácko – Liberec 0:1. Pulkrab pálil a Slovan je opět třetí

Museli odpovědět na výhru Sigmy a podařilo se jim to! Fotbalisté Liberce potřebovali ve 22. kole HET ligy zvítězit na půdě Slovácka, aby se vrátili na třetí místo před Olomouc a díky gólu Matěje Pulkraba ze sedmé minuty zápasu se jim to podařilo. Slovácko tak čeká na triumf nad Severočechy od října 2013, zatímco Matěj Pulkrab dal už osmý gól sezony a nadále se pohybuje mezi nejlepšími střelci soutěže.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 8. Pulkrab Sestavy Domácí: Heča – Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek – V. Daníček (C), Janošek (46. Machalík) – Navrátil, Sadílek (60. Kubala), Petr (78. Jakub Rezek) – Zajíc. Hosté: Hladký – Coufal (C), Karafiát, Mikula, Kerbr (46. Knejzlík) – Breite, Folprecht, Havelka, Potočný (86. Bartl) – Oscar – Pulkrab (64. W. Da Silva). Náhradníci Domácí: Vasiljev, Machalík, Havlík, Rezek, Kubala, Daněk, Krejčí Hosté: Knejzlík, Ševčík, Wiesner, Bartl, Da Silva, Kačaraba, Nguyen Karty Domácí: Janošek, V. Daníček, Navrátil Hosté: Kerbr, Mikula, Karafiát, Breite Rozhodčí O. Pechanec – O. Pelikán, A. Horák Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště Návštěva 4226 diváků

První velkou šanci zápasu si připsali domácí, když v šesté minutě střílel po zpětné přihrávce Juroška, ale jeho ránu vyrazil brankář Hladký. Minutu na to se dostal do příležitosti i Liberec a Pulkrab se po Kerberově centru nemýlil. Český reprezentant do 21 let poslal míč k pravé tyči Hečovy brány.

Slovácko inkasovaný gól nepoložil a naopak přidalo na aktivitě, ale Šimko hlavičkoval vedle liberceké branky. Ve 14. minutě sice vítr odfoukl po nákopu míč z dosahu vybíhajícího Heči, ale Liberec z toho druhou branku vytěžit nedokázali. Neujala se ani kombinace domácí, po které těsně vedle zakončoval Juroška.

Úvod druhé půle opět patřil hostům, kteří ze své převahy dokázali vytěžit čtyři rohové kopy, ani po jednom však domácí branku neohrozili. Liberec v druhém poločase kontroloval zápas, úspěšně rozbíjel útočné akce Slovácka a sám postupnou kombinací zkoušel najít skulinu v domácí obraně.

Přesto mohlo Slovácko vyrovnat - Zajícovi ve skluzu v 71. minutě jen o centimetry nedosáhl před prázdnou brankou na Navrátilovu přihrávku. Liberec díky vítězství prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a od druhé Slavie ho dělí jediný bod. Pražané však mají k dobru nedělní duel se Zlínem.

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Branka: 7. Pulkrab. Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Horák. ŽK: Janošek, Daníček, Navrátil - Kerbr, Mikula, Karafiát, Breite. Diváci: 4226.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Šimko, Divíšek - Navrátil, Janošek (46. Machalík), Sadílek (60. Kubala), Daníček, Petr (77. Rezek) - Zajíc. Trenér: Kordula.

Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr (46. Knejzlík) - Breite, Folprecht, Oscar, Havelka, Potočný (86. Bartl) - Pulkrab (64. Da Silva). Trenér: Holoubek.

Klíčové momenty utkání

Slovácko - Liberec: Břečka si po standardní situaci Folprechta téměř vstřelil vlastní gól 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Šimkův střelecký pokus téměř překvapil vyběhnutého Hladkého 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Navrátil centroval do vápna, Zajíc před odkrytou bránou netrefil míč

Slovácko - Liberec: Navrátilův tečovaný pokus z hranice vápna zkrotil ve své náruči Hladký 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Aktivní Juroška vypálil z hranice velkého vápna, bránu však těsně minul 720p 360p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Centr Navrátila našel hlavu Šimka, který zamířil nad bránu 720p REKLAMA

Slovácko - Liberec: Pulkrab šikovně tečoval Kerbrův centr a hosté vedou 0:1! 720p 360p REKLAMA