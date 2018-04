Hájek po prohře Plzně: Jaro nám absolutně nevychází, stojí to za…

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Mladá Boleslav: Hubínek po ukázkovém brejku přidal druhý gól hostů – 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím vznikla prohra s Boleslaví?

„Příčin bude víc. To si chceme rozebrat hlavně v kabině a neventilovat to. O některých věcech víme, proč to tak je... Sám ale na to nemám přesnou odpověď. Je to sport, na podzim jsme kralovali, jaro nám absolutně nevychází.“

Proč vám to doma nejde?

„Venku se nám daří skoro pořád, přitom si ani nemyslím, že doma na sobě máme tlak. Boleslav hraje o záchranu, my jsme si chtěli udržet náskok v tabulce. První poločas se ani nedá hodnotit. Druhý byl o něco lepší, pomohlo nám boleslavské vyloučení. Ale nevím, čím to je.“

Může za to nedostatečná koncentrace?

„Máme tam spousty nepřesných přihrávek. Nekoncentrovanost… Všechno je spojené se vším, Bohužel to v našem případě teď doma vypadá tak, jak vypadá.“

Co vám pomůže z krize?

„Fotbal jsme hrát nezapomněli, to ne. Teď jedeme dvakrát ven, kde nechápu, proč se nám daří víc než doma. Věřím, že zápasy venku zvládneme. Musíme zapomenout na to, co bylo.“

Jaká byla nálada v šatně?

„V šatně to bylo na ho…, to vám řeknu narovinu. Další zápas hrajeme už ve středu (na Baníku), naštěstí se v tom nebudeme dlouho babrat. V neděli si k tomu něco řekneme, v pondělí jedeme nanovo. Můžeme si říkat, že to zlomíme a půjde to, ale jde o to předvést to na hřišti. Tam to teď vidět moc není, i když všichni chceme.“

Proč jste ale třeba se Sportingem doma zahráli výborně?

„Koncentrujeme se všichni, na to dám ruku do ohně. Na podzim nám všechno vyházelo, teď ne. Nedaří se třeba pěti lidem, jak vypadne pět lidí z deseti, je to problém v každém sportu. Se Sportingem jsme hráli vabank. Ale neřekl bych, že hrajeme se Sportingem a pak jedeme do Zlína nebo máme Jihlavu. Jde o sled více chyb, ani sám nevím, jak to přesně nazvat.“

