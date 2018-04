Petržela po Slavii: Makali jsme jako hrom! Předtím neměl tým vnitřní sílu

Jak se vám povedlo okrást favorita?

„Odbojovali jsme to. Tohle byl náš největší problém. Když jsem přišel, hned jsem viděl na mužstvu, že nemá vnitřní sílu. Když se jim nedaří, nejsou schopní se zvednout. Během reprezentační přestávky jsme makali jako hrom a teď to kluci krásně zvládli. Taky se nám uzdravili hráči, třeba Ibra Traoré.“

Hlavně jste vydrželi fyzicky. V tomto směru pauza pomohla, že?

„Pořád přidáváme, přidáváme. Furt jsme trénovali dvoufázově, ale snažili jsme se, abychom to zase nepřestřelili. Dnes kluci vydrží daleko víc a dá se to držet i takticky. Drží při sobě, jsou kompaktní. Slavia se do nás těžko dostávala. Věřil jsem, že bod získáme. Pak jsme to riskli, nasadili druhé křídlo, a to rozhodlo. Vukadinovič je neskutečně rychlej. Ekpai ho dotáhl a dal gól.“

Zamlouvalo se vám, jak Vukadinovič řešil sólo? Po kličce se dostal do úhlu a byl nucený přihrát pod sebe.

„Jako s útočníkem to se mnou málem seklo. Vyřešil to hrozně. Když jsem viděl, že se tlačí na stranu, kde má nejmíň prostoru…Naštěstí jsem viděl Ekpaie, že ho dotahuje. Vrátil mu to a Ekpy to trefil.“

Co říkáte, že rozhodl záložník Ubong Ekpai, na kterého diváci na stadionu skoro celý zápas pískali? Domnívali se, že filmuje pády a hrál na hraně vyloučení. Nechtěl jste ho střídat?

„Dostal čtvrtou kartu, takže by příště stejně nemohl hrát. Nemělo cenu tam dávat někoho méně kvalitního. Ekpai není typ hráče, který by záludně fauloval. Má strašně silné nohy, je rychlý. Někteří hráči od něj mohli odpadávat. Nebál jsem se, že udělá nějaký záludný faul. Má v sobě obrovskou sílu. Hraje dobře, celou dobu se dobře vyrovnával s tréninky. I s Plzní se mu dařilo.“

Jak důležitý byl pro výsledek brankář Zdeněk Zlámal?

„Určitě podstatný, celý zápas nás velice dobře držel. Ale to je jeho práce. Kam jít při penaltě, to jsem mu poradil. Když jsem byl mladší, dělal jsem si statistiky, kam kopou praváci. Zjistil jsem, že z devadesáti procent po pravé ruce brankáře. Zlámal tam šel a chytil. Myslím, že podal svůj trošičku nadstandardní výkon.“

Co kdyby vás při pokutovém kopu neposlechl a skočil na druhou stranu?

„Tak by šel chytat Dostál.“

Je to pro vás osobně speciální triumf? Ve Slavii jste hrál i trénoval.

„Tak dlouho jsem nebyl v žádném jiném klubu. Když sem jdu na fotbal, připadám si, že jdu domů. O to je to vítězství sladší. Slavii to asi zkomplikuje boj o titul, ale myslím, že my jsme to potřebovali víc.“