Koubek o Plzni: Její jaro je špatné, Slavia i Sparta ale požírají sami sebe

Je pro Plzeň středeční remíza z Baníku plusem, nebo naopak dvoubodovou ztrátou?

„Když se nebudeme věnovat výkonu, je to dobrý bod, protože Plzeň v tabulce zvýšila náskok na deset bodů. Po porážce doma je remíza pozitivní, i když samotný výkon je na jiné téma. Asi by měl potenciální mistr porážet poslední tým v tabulce, tak bych to okomentoval.“

Plzeň si vytvořila řadu šancí, třeba Milan Petržela neproměnil jasnou tutovku. Je u hráčů s blížícím se závěrem sezony problém v psychice?

„Takhle hráči nemůžou přemýšlet. Jaro je špatné celé. Získat šest bodů ze šesti kol, to znamená bod na kolo, to je průměr mužstev, která hrají o záchranu a na konci sezony mají okolo třiceti bodů. To je samozřejmě překvapení, jde o věc, kterou já těžko chápu.“

Kde má aktuální ligový lídr největší problém?

„Nejsem u toho, po přesné příčině ani nepátrám. Ale mužstvo je oproti podzimu jiné. Bez drajvu, unavené, působí vyčichlým dojmem. Proti Baníku tam byly náznaky zlepšení, mám na mysli pohybovou stránku. Na podzim Plzeň po hřišti létala, i když všechny zápasy také nebyly dobré. Teď nelétá a má problémy. Jedna z možných příčin je uspokojení hráčů, že se nic nemůže stát a náskok je ukolébal. Ale osobně tomu moc nevěřím. Jsou tam i sportovní věci, to si musí vyhodnotit v klubu sami, kde je problém, že mužstvo najednou nemá formu. Myslím, že jen v psychice to není, ale na dálku do dění v klubu nevidíme. Když se třeba na reprezentačním srazu kluků z Plzně ptám, proč to skřípe, neříkají, že je nějaký problém. Ale že by něco podcenili, že by byli uspokojení, to vám žádný hráč nepotvrdí, to je jasný.“