Opta predikuje ligu: Plzeň o dost před Spartou, Liberec těsně za TOP 6. Kdo skončí v baráži?

Spartě by návrat trenéra Briana Priskeho tolik pomoci neměl. OPTA ji vidí daleko za mistrovskou Slavií a poměrně překvapivě i za Plzní. Na titul ji dává pouze 9% šanci a na druhou pozici 17,4%.

To Viktoriáni by měli pokračovat v dobré práci z posledních let a opět skončit druzí, na což jim model věří 31,6 procenty, slušnou šanci mají i na první místo – 25,5 %.

Mistrovská Slavia by měla titul obhájit, OPTA jí na to dává pravděpodobnost 55,5 %. Dominanci „sešívaných“ podtrhává i mizivá šance vypadnout z TOP 3 – 9 %.

I přes velké investice by měla skupina o titul opět uniknout Liberci. Slovanu by měl elitní šestku těsně sebrat Hradec Králové.

Největší propad se očekává od Karviné. Svěřenci Martina Hyského by měli po povedené sezoně, kdy skončili po základní části osmí, spadnout od čtyři příčky na dvanácté místo. Naopak nováček ze Zlína by se měl vyhnout baráži. V té očekává model Duklu se Slováckem a přímý sestup pravděpodobně zbyde na Pardubice.

Jak predikuje OPTA ligu? • OPTA