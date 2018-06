Český David Luiz o vlasech, čínské medicíně i Slavii: Není důvod ji špinit

Vlastně by na to srovnání dávno mohl být docela alergický. Kolikrát už si o sobě přečetl, že je český David Luiz? S extravagantním brazilským stoperem Alexe Krále spojují kudrnaté vlasy, post a na konci sezony byli oba zranění. „Hezky se nám to sešlo,“ usmál se - zkusme to i my - český David Luiz dva dny před ligovým finále.

Zatímco dvojice trávníkářů v prázdné teplické aréně po tréninku pečlivě zahlazovala drny, on se hodinu fotil na motivy svého slavného dvojníka. Byl trpělivý, ochotně se řídil dirigováním fotografky, a když na konci slyšel poděkování, odpověděl: „Já děkuju.“



Bavilo vás pózování ve stylu Davida Luize?

„Bylo to moc fajn, první náhledy fotek se mi líbily. Na spojení Alex Král a David Luiz už jsem zvyklý. Víceméně v každém rozhovoru je nějaká narážka na vlasy a naši podobnost.“



Neleze vám ten člověk někdy na nervy?

„Vůbec ne. Možná ze začátku, pořád jsem odpovídal to samé jako robot. Když mě s ním začali spojovat, začal jsem ho sledovat. David Luiz je originál, jeden z nejlepších stoperů široko daleko.“



Čím je unikátní?

„Je to komplexní hráč. Konstruktivní stoper, rychlostně i silově výborně vybavený. A má skvělou kopací techniku. Až mě k němu začnou připodobňovat i po fotbalové stránce, bude to pro mě pocta.“



Umíte si představit, že by se příští generace fotbalistů mohla fotit ve stylu Alexe Krále?

„Zajímavá myšlenka. Znamenalo by to, že jsem to ve velkém fotbale dotáhl daleko. Lichotilo by mi to, ne že ne.“

Mimochodem, jak se vaše jemné kudrnaté vlasy češou?

„Já se nečešu.“



Skutečně?

„Když si vlasy umyju, mám je rovné. Kudrnatí se, když schnou. Česání by zvyšovalo objem, vypadal bych jako Carlos Valderrama, čili šíleně. Ráno vlasy trochu uplácám vodou, aby měly nějakou formu, a jdu.“