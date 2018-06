Experti Sportu o vyhlídkách ideální sestavy ligy: Krmenčík patří do Anglie!

V ideální jedenáctce deníku Sport za ročník 2017/18 se objevilo po třech hráčích ze Slavie a Jablonce, dva zástupce má v sestavě mistrovská Plzeň a po jednom pak Sparta, Liberec a Baník Ostrava.

Nejlepším hráčem uplynulé sezony se stal plzeňský záložník Jan Kopic. Za Viktorii nasázel šest gólů a přidal 11 asistencí. V čem má ale ještě rezervy? „Myslím si, že v řešení finální fáze. Špičkoví hráči se z 10 možností osmkrát rozhodnou pro správnou variantu, u něj to tak není. Pokud to procento zvýší na nějakých 60-70 procent, tak bude ještě nebezpečnější a českou ligu přeroste,“ okomentoval redaktor Jan Vacek.

Výbornými podzimními výkony za Jablonec a slušným jarem ve Slavii si nominaci vysloužil i Stanislav Tecl, který vytlačil ze sestavy i Milana Škodu. Zůstane to tak i v příští sezoně? „Negativum u něj je, že když chytil fazonu, tak z toho zase rychle sestoupil. Poslední zápasy byly z jeho strany špatný, nebyl tam dostatečně dobrej,“ hodnotil redaktor Jan Podroužek.

V ideální jedenáctce nemohl chybět ani nejlepší střelec Michael Krmenčík, u nějž se spekuluje o odchodu do zahraničí. Která soutěž by podle Jana Vacka byla pro něj ideální? „Skoro jediná varianta je Anglie. Těžko bude hrát nějaký ťukes ve Španělsku, asi nebude běhat podle nějakých taktických šablon v Itálii. Je to narostlý, soubojový hráč, do Anglie ideální.“

Útok doplňuje ostravský fantom Milan Baroš, který i v 36 letech nastřílel za Baník devět gólů. Dokáže i v nadcházející sezoně nastupovat na takovou porci minut, jako doteď? „Tipuju, že odehraje méně minut ze dvou důvodů: zaprvé zdravení, jeho tělo je už opotřebovanější. Druhá věc je, že když nastoupí, tak hraje velmi nebezpečně a pokud mu to rozhodčí přestanou tolerovat, může dostávat červené karty,“ říká redaktor Pavel Hartman.