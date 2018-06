Sparta posiluje kádr: získala Tetteha a krouží kolem Slováka Bera

Posílit kádr a do příští sezony vyslat co nejúdernější jednotku. To je pro vedení Sparty hlavní mantra těchto dní. Novou zbraní v letenské armádě by se podle informací deníku Sport mohl stát slovenský polař Matúš Bero. Dvaadvacetiletý záložník je na odchodu z tureckého Trabzonsporu a zástupci pražského velkoklubu situaci důkladně monitorují. Zároveň Sparta v pátek podle informací Sportu podepsala smlouvu s Benjaminem Tettehem.

Není to prioritní post. Tím pro Spartu zůstává pravý obránce a stoper. Pokud by se ovšem naskytla možnost koupit zajímavé zboží do středu pole, Letenští by se rozhodně nebránili. „Rádi bychom jednoho útočného hráče do zálohy získali,“ potvrdil po skončení sezony sportovní ředitel klubu Zdeněk Ščasný.

Zdroje deníku Sport hovoří o tom, že by jím mohl být Matúš Bero. Slovenský reprezentant má za sebou dvě sezony v Trabzonsporu, v té uplynulé ale odehrál pouze šestnáct utkání. V tureckých médiích se proto i s ohledem na finanční problémy klubu začalo spekulovat o jeho možném odchodu.

To byl povel pro vedení Sparty, aby se situací kolem šikovného záložníka začalo zabývat. „Sparta monitoruje, co se kolem Bera děje. Určitě by o něj měla zájem, ale není to tak, že by ho musela získat za každou cenu. Usilovala by o něj jen v případě, že by byl dostupný za rozumnou cenu,“ konstatuje zdroj Sportu.

Rozumnou cenou z pohledu Sparty ovšem rozhodně není částka 2,5 milionů eur (asi 65 milionů korun), kterou momentálně Trabzonspor požaduje. Pražané by slyšeli na mnohem nižší cifru. Už proto, že za tyhle peníze Bero do Turecka v roce 2016 odcházel, ovšem zásadněji se prosadit nedokázal.

Dvaadvacetiletému mladíkovi se navíc otevírají i další možnosti. „Matúšovu budoucnost vyřešíme do dvou týdnů. Je velmi pravděpodobné, že Trabzonspor opustí. Momentálně registrujeme dvě nabídky, jednu na přestup a druhou na hostování z Nizozemska,“ uvedl pro server profutbal.sk hráčův agent Karol Csónto.

Zmíněné hostování nabízí celek Vitesse Arnhem, Sparta zatím nabídku nepodala a vyčká na vývoj v dalších dnech. Pokud by turecká protistrana byla ochotna ze svých nároků slevit, jsou Pražané připraveni o potenciální posilu zabojovat. Otázka života a smrti to pro ně ovšem v tuhle chvíli není.

Tetteh se bude hlásit na startu přípravy

Podle informací deníku Sport už ale Sparta každopádně zkompletovala příchod ghanského útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians. Ačkoliv štempl v podobě oficiálního představení stále chybí, už je hotovo.

To nejlepší od Tetteha: gejzír proti Plzni, sólo na Spartě a super patička 720p 360p REKLAMA

Obě strany v pátek podepsaly smlouvu, talentovaný střelec tak bude od nové sezony oblékat rudý dres. Oznámení o přestupu mohou oba pražské celky poskytnout až začátkem července, dvacetiletý útočník se ovšem už 18. června bude hlásit trenéru Pavlu Hapalovi na startu letní přípravy.