Tvrdík o posilách: Olayinka? Slavia nedá 200 milionů, chceme hráče z MS

Nedělá to často, ale když už, tak to stojí za to. Šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík po delší době naznačil na svém twitterovém účtu plány červenobílých na přestupovém trhu. Dle jeho slov je pravdivý zájem o Petera Olayinku, o němž se píše v Belgii. Nicméně klub z Edenu odmítá za 22letého křídelníka Gentu zaplatit přes 200 milionů korun. Tvrdík také naznačil, že Slavia láká hráče, který se zúčastní nadcházejícího MS v Rusku.