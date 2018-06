Plzeň má další posilu! Janoška ale ještě nechá hrát ve Slovácku

Viktoria Plzeň ulovila čtvrtou letní posilu. Ze Slovácka Západočeši přivádí brzy 20letého záložníka Dominika Janoška. Plzeň by měl stát podle informací iSport.cz okolo 10 milionů korun, podobnou částku by pak uherskohradišťský klub mohl v budoucnu získat v bonusech, stejně jako podíl z dalšího prodeje (20 %). S Viktorií se mládežnický reprezentant dohodl na smlouvě na čtyři roky. Ve Slovácku však zůstane na hostování.

Janošek však rozhodně nepatří mezi hotové hráče. V české nejvyšší soutěži má odehráno pouhých 14 utkání. Pořádně se prosadil až letos na jaře po přestupu z Brna do Slovácka. Trenér Michal Kordula jej stavěl na středního záložníka, jenž dokáže zastat defenzivní i ofenzivní roli, vsadil v boji o záchranu i přes minimální zkušenosti a tah se vyplatil.

Janošek dokonale nahradil zraněného makedonského kapitána Veliče Šumulikoského, zaujal přehledem i tvrdou ranou, díky které střílel v mládeži na poměry středopolaře velké množství gólů.

"Je to pro mě pocta. Přestupuji do nejlepšího mužstva, takže si toho ohromně vážím. Před rokem jsem o tom ani nesnil," řekl Janošek. "Sice jsem nyní hráčem Plzně, ale budu ještě hrát za Slovácko, kde budu maximálně pracovat, abych se prosadil do sestavy a podával co nejlepší výkony," dodal.

„Dominik je velice perspektivní a talentovaný fotbalista, takže jsme rádi, že ho můžeme přivítat ve Viktorii. Pro jeho fotbalový růst bude nejlepší, aby pravidelně nastupoval v nejvyšší soutěži, takže letní přípravu a sezonu začne ještě v dresu Slovácka, my jej však budeme detailně sledovat. Věřím, že v budoucnu bude pevným členem našeho kádru,“ řekl pro klubový web generální manažer Adolf Šádek.

