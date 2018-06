Posila Plzně Janošek zůstává ve Slovácku: LM by byla velký skok

Zatímco na podzim Janošek neměl místo v Brně, po jarní části už byl v hledáčku české špičky. Nejrychleji jednala mistrovská Viktoria. „Je to nejlepší dárek, co jsem ke dvacetinám mohl dostat,“ smál se do telefonu při rozhovoru pro iSport.cz po cestě na Moravu.

Jste nejnovější posilou českého mistra. Jaké to je?

„Krásné. Nejlepší dárek, co jsem ke dvacátinám mohl dostat! (úsměv) Klub na mě udělal obrovský dojem, má nádherný stadion, výborné fanoušky. Teď se udělal titul, budou se hrát poháry. Prostě strašně rychlá pohádka. Přišel konec sezony, reprezentační sraz, dovolená a k tomu všemu jsem se dozvěděl, že mě chce Plzeň. Hodně mě to překvapilo, protože tam moc mladých hráčů v poslední době nepřestupovalo.“

Nicméně zůstáváte v Uherském Hradišti na hostování.

„Pořád se musím hlavně soustředit na to, abych si ve Slovácku opět vybojoval místo v základní sestavě a mohl tak dále fotbalově růst. Pro můj vývoj je lepší, že budu mít čas soustředit se na práci v Uherském Hradišti, abych se pak mohl do Plzně vrátit lepší. To je ohromná motivace.“

Neříkejte, že vás aspoň trošku nemrzí, že nepřičichnete k Lize mistrů...

„Upřímně? Myslím si, že by to byl pro mě zatím hodně velký skok. Jsem soudný. Je mi jasné, že teď na mě v Hradišti bude asi o něco větší tlak, když si každý řekne, že patřím Plzni. Ale ono není vůbec jisté ani to, že budu ve Slovácku pravidelně hrávat, místo mi nikdo negarantuje jen tak. Musím makat, co to jde, ale tak je to správné.“

Celá sezona byla raketová, co? První ligový start za Brno, zimní přestup do Slovácka, povedené jaro a teď transfer do Plzně.

„Všechno bylo hrozně rychlé. V zimě mi bylo řečeno, že se po přípravě uvidí, jestli půjdu na hostování někam do druhé ligy, nebo zůstanu ve Slovácku. Bral jsem to v pohodě, počítal jsem s tím, že se k lize propracuju třeba až v létě. Ale během dvou dnů jsem se dozvěděl, že bych měl hned na úvod jara hrát v základu ve velmi důležitém zápase v Ostravě a pak už to šlapalo.“

Osud vám byl nakloněn, protože tehdejší kapitán Veliče Šumulikoski se zranil.

„Přesně tak, jinak bych asi fakt jaro strávil někde ve druhé lize. Pak se chudák Šumi zranil ještě podruhé a já odehrál nějakých dvanáct zápasů. To jsem si v zimě vůbec nepředstavoval. Pomohla nám tvrdá zimní příprava, tam jsme si opravdu hrábli a na jaře z toho pak těžili. Navíc jsme se semkli a vytvořili skvělou partu, jsme taková jedna rodina. Všechno si do sebe sedlo a ligu zachránili.“

Ostrava - Slovácko: Laštůvka, který v Ostravě nastoupil po čtrnácti letech, fantasticky zasáhl proti Janoškovi 720p 360p REKLAMA

Jakou roli v tom vašem progresu hrál Michal Kordula, trenér Slovácka?

„Velkou, patří mu obrovský dík. To, že jsem odešel v zimě do Slovácka, byl v mé kariéře nejdůležitější krok. Trenér Kordula mohl ten jarní boj o záchranu postavit na zkušených hráčích, ale on dal šanci nám mladým. Slovácko je tak dlouhodobě zaměřeno, že si vychovává své fotbalisty a pak je prodává do větších klubů, ale on tomu dal korunu.“

Nicméně vás předělal na defenzivnější pozici, ne? V mládeži jste střílel spoustu gólů z vyšší pozice.

„To ano, ale pak v Brně už jsem taky střídal šestku nebo osmičku, ty posty jsou si podobné. Liga je však něco jiného, musel jsem si zvykat na jiné taktické pokyny, vyplňování prostorů a podobně.“

Nicméně na to, že Slovácko na jaře hrálo o záchranu a vy jste de facto v lize začínal, na vás nervozita znát nebyla.

„Mám to ve fotbale postavené na zdravém sebevědomí. (úsměv) Nechci se na hřišti stresovat, hlavně jsem si užíval, že konečně hraje ligu.“

Proč jste nezůstal ve Zbrojovce?

„Dlouhodobě jsem cítil, že bych potřeboval změnit prostředí. V Brně jsem moc šancí nedostával, nová smlouva nepřicházela. Navíc tam byl na mém postu Honza Polák, což je neuvěřitelný hráč, hodně mě toho naučil. Pak sice přišel trenér Pivarník, se kterým se má pozice měnila k lepšímu, ale i tak jsem chtěl odejít.

Prý jsou na vás ve Zbrojovce naštvaní, miliony teď mohli mít oni...

„To nevím. S klukama, jako třeba s Láďou Krejčím nebo Tondou Růskem, si normálně píšeme a bavíme se. Přeju jim hlavně, ať se co nejdříve vrátí zpátky do ligy.“