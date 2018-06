Slavia potvrdila Coufala. Je to dříč, získá si přízeň, myslí si Trpišovský

Už to vypadalo, že Vladimír Coufal půjde do Sparty. Nyní je však blíž odchodu do Slavie. • Jaroslav Legner (Sport)

Vladimír Coufal míří do Slavie, kde by obnovil spolupráci s trenérem Jindřichem Trpišovským • Profimedia.cz

Tak už je to definitivní. Reprezentační zadák Vladimír Coufal se stal první letní posilou slávistických fotbalistů. Dosavadní kapitán Liberce podepsal v Edenu tříletou smlouvu. "Je to dříč, který hraje na hranici sebeobětování se pro tým a klub, a věřím, že těmito atributy si získá přízeň fanoušků. Je to kluk, který je schopný umřít na hřišti pro mužstvo,“ chválí ho trenér Jindřich Trpišovský, který novou posilu zná ze společného působení na severu Čech.

Ačkoliv to chvíli vypadalo, že zamíří do Sparty, nakonec nabral Coufal jiný směr. "Je to něco úžasného, skvělý pocit. To, že jsem ve Slavii, pro mě hrozně moc znamená. Je to klub s největší tradicí v České republice a jsem rád, že mohu být jeho součástí a psát jeho historii," uvedl Coufal pro klubový web.

"Hrozně bych sem po roce chtěl vrátit titul a rád bych si zahrál Ligu mistrů. Mnohokrát jsem tu hrál jako soupeř, v Edenu byla vždycky fantastická atmosféra, na to se moc těším," doplnil dosavadní liberecký kapitán.

Coufal je odchovancem ostravského Baníku, do dospělého fotbalu naskočil v Hlučíně. Poté působil v Opavě a od léta 2012 v Liberci. Za Slovan odehrál v lize 118 utkání a vstřelil tři branky. Jeho nejslavnějším gólem je trefa z Evropské ligy z roku 2015 v Marseille, kterou rozhodl o senzační výhře Liberce 1:0. Za reprezentační A-tým má Coufal na kontě dva starty.

"Povedlo se nám získat hráče, který hrál za poslední čtyři roky třikrát základní skupinu Evropské ligy. Prošel těžkými zápasy v Evropě proti silným soupeřům. Je to dobře vybavený krajní hráč a jsem rád, že se nám o něj povedlo před náročným podzimem rozšířit náš kádr," uvedl Trpišovský.