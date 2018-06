Procházka chtěl po Bulharsku novou výzvu: Slováky mají v Plzni rádi!

Jak jste si užil první trénink v Plzni?

„Dojmy jsou úplně super. Už včera (ve čtvrtek), když jsem tady byl na testech, jsem viděl celé zázemí a udělalo to na mě velký dojem. Kluci jsou super, myslím, že nebude problém mezi ně zapadnout. Těším se, jsem plný očekávání a šťastný.“

Měl jste jako volný hráč jiné nabídky? Proč jste se rozhodl pro Plzeň?

„Mohl jsem zůstat v Levski Sofia, kde mi nabídli prodloužení smlouvy. Ozývali se mi i další manažeři, ale neměli nic konkrétního. Když Viktoria řekla, že mě chce, byl jsem od začátku rozhodnutý pro Plzeň. Je to český mistr, nejlepší tým v republice. Město mi bylo vždycky sympatické, chtěl jsem sem jít.“

Hrálo při rozhodování roli i to, že v Plzni delší dobu působí hodně slovenských fotbalistů?

„Hrálo. Vím, že Slováky tady mají lidé rádi, tohle k tomu také přispělo. Vím, že tady je dobrá parta, pěkný stadion, hodně věcí bylo pozitivních a proto jsem sem chtěl jít. Jsem ze Slovenska, měl jsem dost informací o klubu, rozhodl jsem se sám s manželkou a nejbližšími lidmi.“

Jak se vám odcházelo z Bulharska, kde jste v Levski patřil ke klíčovým pilířům?

„Odchod byl těžký, plný emocí, měl jsem tam dobrý vztah s fanoušky i lidmi okolo klubu. Ale cítil jsem, že potřebuji změnu, byl jsem rozhodnutý, že chci odejít. Co se týká stadionů a zázemí, česká liga bude na vyšší úrovni, to jsem si stoprocentně jistý.“

Hrála roli Liga mistrů, kterou si Plzeň zahraje na podzim?

„To je taková třešnička na dortu, šel bych do Plzně, i kdyby se tady Liga mistrů nehrála. Je to bonus, pro fotbalistu něco úžasného. Když si zahraju Ligu mistrů, budu šťastný. Ale nebyl to hlavní důvod, proč jsem sem přišel.“

Na jaký post s vámi počítá trenér Vrba?

„Povídali jsme si už v zimě. Hraju na hodně postech, ale nejlépe se cítím uprostřed zálohy. Myslím, že na téhle pozici mě trenér bude využívat. Odehraji i pravého beka, záložníka, ale jsou to takové vynucené změny, když není jiná alternativa.“

Může být z české ligy blíž do reprezentace než z Bulharska?

„Proč nejsem v reprezentaci, na to dostávám otázku často. Slovenská reprezentace má kvalitu, hráče, co působí ve velkých evropských klubech. Vždycky odpovídám, že pokud přijde pozvánka, budu šťastný. Pokud ne, nic se neděje. Rád půjdu reprezentovat, pokud ne, nebudu z toho dělat vědu. Reprezentaci fandím, sleduji ji. Určitě je do ní bližší cesta než z Bulharska, kde jsem nebyl tolik na očích.“

Nemáte strach, že se ve velké konkurenci v Plzni nedostanete do základní sestavy?

„Vím, jací tady jsou hráči, do jakého týmu jdu. Chci přijmout výzvu, v Bulharsku jsem měl silnou pozici, potřeboval jsem nějakou novou výzvu. Konkurence je fajn, nebojím se toho, nemám z ní strach a budu bojovat.“

