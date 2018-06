Jak vypadá boj o branku ve Spartě? Nita neodejde, Heča myslí na jedničku

Sportovní ředitel Ščasný - o stavu kádru Sparty, posilách i možných odchodech 720p 360p REKLAMA

„Hledali jsme kvalitní dvojku k Nitovi,“ vysvětlil letní transfer před pár dny Zdeněk Ščasný pro klubový web Sparty.

Sedmadvacetiletá posila, která se v minulém ročníku blýskla sérií bez inkasované branky, však tak jednoznačně pozici druhého muže nebere. Alespoň na začátku přípravy. „Nemyslím si, že je to dopředu vyloženě dané, že bych byl dvojka. Jdu se do Sparty porvat o místo,“ řekl v pondělí Heča novinářům.

Načež sportovní ředitel Letenských o několik minut později nepřímo reagoval slovy, že Heča rozhodně nepřichází jako Nitova náhrada, ale vyrovnaný brankář, který má zvýšit konkurenci. Zároveň tím vyloučil odchod rumunského brankáře ze Sparty.

Pražská Sparta zahájila letní přípravu, nechyběly posily Tetteh a Heča 720p 360p REKLAMA

Ještě před týdnem se totiž na Ostrovech objevila informace, že nováček Premier League Wolverhampton je ochotný za 30letého Rumuna nabídnout v přepočtu až 130 milionů korun. Zájem anglického celku však podle informací iSport.cz nebyl tak horký. Ostatně jakékoliv jednání vyvrátil i Ščasný. „Žádná nabídka není,“ komentoval situaci kolem Nity, který má se Spartou platnou smlouvu do roku 2021.

Heča: Konkurence? Hapal mě uklidnil

Nita ve Spartě působí od zimy, kdy jej klub vykoupil za 34,5 milionů korun z rumunského FCSB. Po odchodu Martina Dúbravky do Newcastlu se vypracoval v jasnou jedničku Letenských. Na jaře nechyběl ani minutu a ve 14 zápasech udržel šest čistých kont.

Nyní bude svoji pozici hájit před Hečou, který nastoupil do 27 utkání a udržel o tři nuly víc než Nita. V minulé sezóně si držel úspěšnost zákroků na 75 procentech a udržel nejdelší sérii bez inkasované branky, která trvala 609 minut.

„Konkurence je zdravá a posouvá vás dál,“ řekl Heča na začátku přípravy. „Bavil jsem se s trenérem Hapalem a jeho slova mě v tomto ohledu uklidnila,“ pokračoval.

Jediným zádrhelem, na kterém však sedmadvacetiletý gólman musí nutně zapracovat, je znalost anglického jazyka, jelikož kádr je z velké části složen z cizinců. „Je fakt, že to není moje nejsilnější stránka. Zatím jsem byl v týmu, kde tolik zahraničních hráčů nebylo. Doufám, že to zvládnu a v jazyce se zlepším,“ dodal.

Kromě Nity a Heči mají Letenští na soupisce ještě zkušeného Davida Bičíka, který by měl dvěma mladším kolegům krýt záda v roli trojky a u reprezentanta do 21 let Vojtěcha Vorla se počítá s tím, že během léta odejde ze Sparty na hostování.