Po Plzni zkouší Karvinou. Můžu se tu nastartovat, říká Suchan

S čím na zkoušku do Karviné přicházíte?

„Doufám, že zase dostanu šanci hrát ligu po půl roce, co jsem byl na Slovensku. Věřím, že se dostanu do nějaké větší herní praxe a mohl bych klukům pomoct. Slibuju si od toho, že se chci dostat zpátky do ligy a ukázat, že na ni pořád mám.“

Patříte Plzni, jaro jste odehrál v Senici, dalo vám to něco?

„Fotbalově nevím, jestli mi to pomohlo. Liga tam všeobecně nemá takovou kvalitu jako česká. Hráli jsme spodní polovinu tabulky, něco jsem ale odehrál. Jsem rád, že můžu zkusit šanci v Karviné, doufám, že to dobře dopadne. Chci zůstat v týmu a probojovat se do základu. Navíc mi končí smlouva s Plzní, bojuju i o svoji další budoucnost.“

Kdy jste se poprvé potkal s týmem?

„Přijel jsem v neděli večer, přece jenom, je to dálka. Většinu kluků znám, proti některým jsem hrál a jsem dobrý kamarád s Lukášem Budínským. Tomáše Wágnera znám z Příbrami, další z nároďáků. V pohodě kluci.“

Jan Suchan z Plzně (číslo 25) je jedním ze čtyř testovaných posil MFK Karviná. Dalšími jsou Luboš Tusjak, Jozef Menich a Jiří Piroch. • Foto MFK Karviná

Budínský i Wágner mají smlouvy, nicméně se o ně zajímá konkurence. Věříte, že zůstanou?

„Nevím, to je otázka na ně. Lukáš měl po sobě dvě fantastické sezony v Karviné. Já bych si přál, aby zůstal, na druhou stranu mu přeju. Kdyby měl dobrou nabídku z top klubu, přál bych mu, aby se prosadil co nejvýš.“

Nebere vás klub právě jako případnou náhradu za Budínského?

(usměje se) „To se musíte zeptat trenéra. Doufám, že bych si mohl zahrát i s ním, je to výborný fotbalista. Kdyby Lukáš odešel, tak bych byl rád, kdybych po něm převzal štafetu a dal stejně gólů, stejně přihrávek. Uvidíme, jak to celé dopadne.“

Příbram se vrací do ligy, ta nebyla ve hře?

„Jsem z Příbrami, hrál jsem tam od deseti let, tři roky ligu... I s manažerem jsme se dohodli, že stačilo. Že to chce změnu, jít jinam, ne se furt vracet. Domluvili jsme se, že se budu ohlížet po jiných nabídkách.“

Bylo jich víc?

„Manažer mi zavolal před týdnem, že Karviná projevila zájem. Bavili jsme se o Brnu, o Jablonci, ale já toho tolik neodehrál. Jsem rád, že jsem nabídku z ligy vůbec dostal. Nechtělo se mi moc do druhé ligy, myslím, že na první ligu mám. Jsem rád a doufám, že dokážu, že patřím do ligového týmu.“

Provázela vás pověst fotbalového talentu, chcete ji tedy potvrdit?

„Tak provázela... Já doufám, že ještě bude provázet, je mi dvacet dva, nejsem tak starý. Parta vypadá výborně, zázemí nádherné. Věřím, že se tady můžu nastartovat a může to být - doufám, průlomová sezona. Kdy se mi bude dařit herně i celkově s týmem. Aby se zbytečně nebojovalo do posledních kol o záchranu. Sám jsem svého štěstí strůjcem, jen na mě záleží.“

Trenéra Nádvorníka už jste dřív v kariéře potkal?

„Když trénoval v Příbrami, byl jsem v mladším dorostu, starších žácích... Vím o koho jde, ale osobní kontakt jsme neměli, byl jsem hodně mladý. V týdnu jsme si volali, jsem rád, že jsem šanci od něj a od vedení dostal. A snad to dobře dopadne.“

MFK KARVINÁ

Brankáři: Martin Berkovec, Jiří Ciupa, Martin Pastornický

Obránci: Pavel Dreksa, Marek Janečka, Benjamin Čolić, Bojan Letić, Jiří Piroch (test), Jozef Menich (test)

Záložníci: Lukáš Budínský, Peter Štepanovský, Jan Moravec, Filip Panák, Jan Kalabiška, Jan Šisler, Ondřej Lingr, Tomáš Weber, Vojtěch Smrž, Petr Galuška, Erik Puchel, Lukáš Duda, Jan Suchan (test), Luboš Tusjak (test)

Útočníci: Tomáš Wágner, Eric Ramirez

Trenéři: Roman Nádvorník, Zdeněk Koukal

(v týmu skončili Pavel Eismann, Jan Hošek, Patrik Le Giang a Martin Krnáč)