Už mě nebavilo být pořád někde jinde. V Jablonci se usadím, libuje si Kratochvíl

Jak jste se v Jablonci aklimatizoval?

„V kabině jsem byl poprvé až dnes, včera jsem akorát absolvoval s týmem testy. Každopádně si myslím, že to bude v pohodě, i když jsem se zatím nějak neaklimatizoval. Přece jen jsem tu chvilku. Už jsem se ale stihl projít po městě a je hezké, stejně jako stadion.“

Sice jste přišel z Plzně, ale minulou sezonu jste strávil v Brně. Jablonec je tak pro vás určitě kariérní posun, že?

„Určitě. Když se sestoupí a nedaří se týmu, těžko se bude dařit jednotlivci. Je to pro mě bezpochyby obrovský posun v kariéře, i přestože se v Brně sestoupilo, mám možnost hrát ve třetím celku tabulky, který má jistou účast v Evropské lize.“

Je trochu paradox, že si po sestupu zahrajete Evropu.

„Je mi to hlavně líto vůči Brnu, protože kabina i všichni okolo byli super. Pro mě to dopadlo dobře, ale věřím, že i Brno se za rok vrátí do zpátky ligy, kam patří. Držím a budu mu na dálku držet palce, aby to vyšlo.“

Jablonec předváděl na jaře velmi atraktivní fotbal. K udržení trendu budou na tým i na vás konkrétně asi kladené nemalé nároky.

„Je to tak, jsem si toho plně vědom. Na druhou stranu myslím, že jsem připraven a moc se na to těším.“

Od kdy probíhala jednání s Jabloncem?

„Můžu říct, že jsem věděl o zájmu Jablonce už půl roku zpátky a bavili jsme se o tom. Snažil jsem se, abych si udržel výkonnost v Brně tak, abych měl nabídky. Samozřejmě jsem se snažil i odvrátit sestup, ale to se nám nepodařilo. Osobně můžu být rád, že bohužel vzhledem k brněnské situaci, to dopadlo alespoň z tohoto pohledu dobře.“

Jak se těšíte na působení pod trenérem Petrem Radou?

„Těším se, bude to v pohodě (usmívá se). Zažil jsem jako trenéra Romana Pivarníka, který je typově Petru Radovi dost podobný, takže jsem zvyklý.“

Jak bude těžké se v Jablonci prosadit? Přece jen je konkurence velká.

"Těžké to bude, ale těžké je to koneckonců všude. Jsou tu kluci, kteří si Evropu vykopali, a příprava je docela krátká, takže bude záležet na každém tréninku a zápase.“

A co konkrétně váš post? Středová řada je v Jablonci zaběhlá.

„Máte pravdu, kluci si rozuměli, byla zaběhlá… Ale jak říkám, těším se na to, jsem připraven a určitě o místo zabojuju.“

V Plzni už nebyla šance, že byste nastoupil do přípravy?

„S Plzní už jsem se dál nebavil. Poslední tři, čtyři roky jsem byl pokaždé jinde, což už mě a ani přítelkyni nebavilo. Pořád jsme se stěhovali, takže jsem rád, že jsem udělal nějaký posun ve směru přestupu. Teď se můžu v klidu usadit.“

Bude se inspirovat příběhem Tomáše Holeše, který s Hradcem také sestoupil a pak tu na jaře zářil?

„Vím o tom, ale takhle jsem úplně nepřemýšlel. Chci se tu soustředit hlavně sám na sebe, jak jsem už říkal, těším se na to, až to začne.“

