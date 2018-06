Jihočeský pramen léčí. Aspoň si to nejspíš myslí ve Slovanu Liberec. Do severočeského mužstva už dorazil záložník z Táborska Aleš Nešický, útočník z Dynama České Budějovice Elvis Mashike Sukisa a odsud má Slovan vyhlédnutého i křídelního hráče Jakuba Peška. Kluby se dohadují na přestupní částce, potkat by se měly na zhruba čtyřech milionech korun.