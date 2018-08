Posila Sparty Mebrahtu: objevil ho Jarolím, Uhrin odmítá zvěsti o povaze

Na první pohled se nejedná o posilu kalibru Nicolae Stanciua či Guélora Kangy. Jejich příchody na Letnou vzbudily mezi fanoušky vlnu nadšení. To se v případě 27letého Australana se súdánskými kořeny zatím říct nedá. Nicméně jeho statistiky za poslední dva roky v kádru Středočechů nejsou zlé. Během 45 duelů nastřílel 18 branek.

„Umí si najít prostor, má velmi dobré náběhy a rychlostně je výborně vybavený. Na naši ligu je, co se týká rychlosti, nadprůměrný. Umí skvěle zakončovat levou i pravou nohou. Sparta určitě nešla do velkého rizika,“ říká David Jarolím, který Mebrahtua do Boleslavi přivedl, když v klubu působil v roli sportovního ředitele.

„Dostal jsem na něj tip od kamaráda, se kterým jsem hrál v Hamburku a který ho potkal v Austrálii. Tehdy Golgol prodělal vážnější zranění, ale pořád byl ve věku, kdy se dal považovat za nadějného hráče. Sice ho přibrzdily zdravotní potíže, ale nakonec skončil ve Spartě. Myslím, že to je docela povedená cesta z Austrálie,“ pokračuje bývalý záložník, který dosáhl na tři sta startů v bundeslize.

Stejného názoru je i Dušan Uhrin mladší, který jej vedl v Boleslavi.