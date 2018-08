Ztráta pro Bohemians, Mašek si vykloubil loket. Zákeřný faul, řekl Rajnoch

O ostré zákroky nebylo v pátek ve Vršovicích nouze. Už v první minutě poslal k zemi nekompromisním skluzem vytáhlého útočníka Yusufa sparťanský stoper Uroš Radakovič. Sudí Ondřej Berka mu první faul prominul.

„Bylo to na hranici zákeřnosti. Hlavně kluci ze Sparty dávali do hry dost surovosti. Už v první minutě mohla být žlutá na Yusufa,“ kroutil hlavou autor vyrovnávací trefy Jan Záviška.

Bohemians - Sparta: Ošklivý pád, kvůli kterému musel Mašek vystřídat 720p 360p REKLAMA

Daleko děsivější zákrok však přišel v 34. minutě. Rumunský obránce Letenských Alexandru Chipciu přiběhl pozdě do souboje s Dominikem Maškem a když se domácí záložník položil do vzduchu, aby odhlavičkoval míč, úmyslně do něj strčil. Následný pád však nedopadl dobře. Mašek při něm spadl na levou paži a okamžitě si říkal o střídání.

„Vypadá to s ním špatně. Má vykloubený loket a přetrhané vazy v ruce. Odešel s rukou v sádře,“ řekl po utkání kouč Martin Hašek. „Podle mě Chipciu věděl, co dělá. Nepodezírám ho, že by ho chtěl zranit, ale tušil, že Mašek spadne. On ke vší smůle padl tak, že si udělal těžké zranění. Ale nerad bych, abyste z toho udělali článek, že si stěžuju. Jsem otevřený, chci odpovídat na vaše otázky,“ dodal trenér Bohemians.

Zatímco domácí fanoušci pískali a častovali viníka nadávkami, hlavní sudí Ondřej Berka nepotrestal Chipcua ani žlutou kartou. „Byl to zákeřný zákrok. Myslím si, že takový faul měl být potrestán, byl v tom úmysl,“ řekl o jednání sparťanského obránce v poločasovém studiu televizní stanice O2 Sport bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

„Bylo to hodně nešťastné, co se Mášovi stalo. Blbě dopadl. Je to dobrý fotbalista a bude nám hodně chybět,“ dodal Záviška.

Bohemians - Sparta: Šural poslal Letenské do vedení 1:0 po pochybném faulu 720p 360p REKLAMA