Nadšený stoper Buchta po výhře v derby. Tleskám i nohama, říká o Zlínu

Parádní výkon, co?

„Od začátku až do konce jsme byli lepší, silnější na míči. Výsledek 4:0 se líbí asi každému z nás. Vyhráli jsme zaslouženě. Naše forma má stoupající tendenci, všechno si to sedá. Upřímně, takto dominantní jsem to nečekal.“

Z čeho to vycházelo?

„Myslím, že jim dělal problém, jak jsme se snažili o presink. Docela nám to vycházelo a jim vázla rozehrávka. Vůbec se nedostávali do hry. To bylo díky naší aktivitě. Slovácku vývoj zápasu nepřál a nám ano. Dali jsme gól z penalty a pak přišel další. Cítil jsem, že od začátku taháme za delší konec. Dnes to bylo dobrý. I výsledek hovoří za to, že to byl náš nejlepší zápas v sezoně.“

Ve Zlíně vám to evidentně sedí…

„Jo, jsem spokojený. Tleskám i nohama.“ (úsměv)

Je to hodně o trenérovi?

„Trenér nám naordinoval systém, který nám sedí. A i kabina drží pohromadě, což je důležité. Všechno zatím klape jak má a doufám, že to potvrdíme proti Příbrami. Je hezké vyhrávat. Nemusíme řešit existenční starosti a fotbal nás i baví.“

Jak se vám líbil výkon spoluhráče Ibrahima Traorého?

„Ibra má dobré věci, hodně hezky se na něho kouká. Je platný. Dáte mu balon a on ho udrží. Hodně nám pomáhá. Hrozně nám pomáhají i útočníci Beauguel s Poznarem. To jsou takové dvě žirafy nahoře. Myslím, že obráncům se na ně moc dobře nehraje. Bogy je navíc i docela rychlej, když to nakopne. Dopředu jsme hodně silní.“