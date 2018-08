Vývoj případu Bucha. Slavia podala žalobu na zběha do Plzně!

Až v sobotu nastoupí Slavia proti Plzni, Pavel Bucha u toho s nejvyšší pravděpodobností nebude. Šlágr podzimního programu FORTUNA:LIGY si pustí v televizi, neboť v Edenu není vítán, a tak svou přítomností na tribuně nejspíš nebude chtít jitřit emoce a už tak vyhrocenou atmosféru. Přitom jinou roli než diváka zatím v případě soutěžních zápasů Viktorie nezná, neboť se zatím ani jednou do nominace mistrovského celku k utkání nevešel.

„Sami vidíte, že konkurence ve středu pole je výrazná,“ řekl k tomu kouč Pavel Vrba. „Chtěli jsme ho proto, že se může stát, že nás v zimě nějaký středový hráč opustí. Počítáme s tím, že prostor bude dostávat. Jestli to bude v poháru, nebo v lize, to není podstatné. Vzpomněl jsem si na hráče jako Krmenčík, Darida či Hrošovský, kteří absolvovali období, v němž nehráli nebo šli na hostování. Pak se vrátili a byli pro nás klíčoví. Jsme přesvědčeni o tom, že Pavel Bucha má stejné parametry jako Hrošo nebo Daridič. Je to o trpělivosti, ale dle mě je to mimořádný fotbalista, který určitě prostor dostane.“

Bucha budí vášně a přitahuje pozornost od června, kdy se se Slavií nedohodl na nové smlouvě, takže místo odjezdu na kondiční soustředění s áčkem skončil v juniorce. Dva týdny byl kolem něj klid – a pak vybuchla bomba. Dvacetiletý záložník dal totiž mateřskému klubu na základě malé herní vytíženosti výpověď, a coby volný hráč podepsal čtyřletou smlouvu v Plzni. Ve spolupráci se svou agenturou Sport Invest tak využil možnost, kterou mu dává nový přestupní řád.