Zlínský střelec Poznar zářil: Paráda! Lidem se to líbí a nám taky

Neměl jste obavy, jak duel s nováčkem po excelentní partii v derby na Slovácku zvládnete?

„Před zápasem jsem říkal, že se musíme hlavně nachystat v hlavách. Podali jsme dobrý výkon na Slovácku, pak bylo hodně chvály na trenéra i na hráče. To k něčemu svazuje, může přijít podcenění. Nepřišlo. Jsme rádi, že první gól padl brzy. To nás trošku zklidnilo. Pak jsme přidali druhý, třetí. V poločase jsme se nabádali, abychom nepolevili, pokračovali v takovém výkonu. A to se nám podařilo. Z naší strany to bylo pořád dobré. Škoda, že jsme nepřidali ještě nějaký gól. Ale nemůžeme chtít všechno. Jsme rádi za 3:0. Obrana neinkasovala.“

A váš spoluhráč z útoku Jean-David Beauguel byl blízko hattricku. Co o něm řeknete?

„Já ho chválím vždycky. Vyhovuje mi to s ním. On je velice dobrý hráč a k tomu fantastický kluk. Líbí se mi jeho charakter, povaha. Kolikrát na něm vidím, že mi přeje i víc než sobě. Jsem za něj hrozně rád. Ve Zlíně byl hodně zraněný. Teď jsou jeho výkony takové, že je na hrotu číslo jedna. Z jeho práce těžíme. Chtěl jsem, aby dal třetí gól. Tlačil jsem to tam.“

Jak jste zápas zvládl po zdravotní stránce? Minulé utkání jste nedohrál.

„Měl jsem velké problémy s třísly. Ale Katka David (fyzioterapeutka) mě dala dohromady, zná mé tělo dobře. Byly tam nějaké neduhy, ale v zápase to bylo v pohodě.“

Váš první gól byl zajímavý. Jak jste ho viděl?

„Čekal jsem, že dostanu od Švengyho pecku. Zpevnil jsem se a než jsem se zorientoval, byl balon v síti. Úplně takhle jsem nemířil. Bylo to trošku šťastné, ale je to odměna. Jsem za ten gól rád. Příbram to hodně vytahovala, hrála fotbal. A my jsme ta okénka využívali. Chtěli jsme hodně diktovat tempo hry. Nechtěli jsme nechat Matouška rozběhnout. Věděli jsme, že je rychlý a kvalitní. To se klukům v prvním poločase hodně dařilo.“

Co dál?

„Musíme pokračovat v tom, co je nastavené a co přináší úspěchy. Nesmíme usnout na vavřínech. Lidem se to líbí a nám taky. Máme z toho dobrý pocit. Hraje se skvěle. Výkony některých hráčů jsou excelentní. Kluci rostou každým zápasem. Naše pravá strana třeba dnes dominovala. Fungujeme jak tým. Paráda! Jsme strašně rádi, že máme před repre pauzou šestnáct bodů. Můžeme se připravit na další zápasy. Trenér několikrát říkal, že pokud polevíme, vrátí se nám to dvakrát. A to je pravda.“

