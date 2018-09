Souček: Nemáme na Plzeň recept, ale snad budou výhry pokračovat

Snili jste o takovém výsledku?

„Popravdě jsem to nečekal. Doufal jsem, že vyhrajeme 1:0 nebo 2:0, klidně gólem v devadesáté minutě. 4:0 tu dlouho nebylo, jsme v euforii, je to krásné. Máme před sebou čtrnáct dní reprezentační pauzy, užijeme si to.“

Byl jste překvapený, kolik místa jste dostal hned v 3. minutě při prvním gólu?

„Jo, určitě. Standa (Tecl) to skvěle seběhl na přední tyč, odlákal stopera a Jarda Zmrhal mi dal krásný centr. Byl jsem sám a říkal jsem si, abych to hlavně trefil. Chtěl jsem to dát o zem na zadní tyč, to se povedlo. Pak už jsem mohl jen slavit.“

Určila vaše branka ráz celého utkání?

„Ano. Chtěli jsme rychle vystřelit gól, aby nás fanoušci hnali. Gól ve 3. minutě je úplně skvělý. Takhle kdybychom vkročili do každého utkání, hraje se jinak. Pomohlo nám to a pak jsme i díky tomu hráli tak, jak jsme hráli.“

V prvním poločase jste kopali krátce po sobě dvě penalty. Jak jste tyto situace viděl?

„První penaltu jsem viděl a říkal jsem si, že byla jasná ruka. Druhý moment jsem tolik neviděl, ale rozhodčí hned zapískal. A jestli tam byl loket, tak asi zasloužená žlutá. To nám pomohlo, dodalo nám to sebedůvěru. Drželi jsme balon, oni hráli o deseti a my jsme si to hlídali.“

Po druhé odpískané penaltě vytryskly u hráčů Plzně emoce, sápali se na rozhodčího. Jak jste to vnímal?

„Chápu, že je to nepříjemné. Ale bylo tu video, tak asi byly jasné. Kdyby tu nebylo, mohou se hádat. Takhle je to fair play.“

Chtěli jste pak Plzeň utahat?

„Jo, říkali jsme si, že je chceme utavit, že nemají tak dobrou kondici, i kdyby hráli v jedenácti. Dávali jsme si to hodně vzadu, nechtěli jsme ztrácet míče. Když přišla možnost, zaútočili jsme a přidali ještě dva góly.“

Jak velkou vzpruhou je do dalšího průběhu sezony takové vítězství?

„Pro nás je to skvělé. Šli jsme do zápasu s tím, že chceme vyhrát, nechtěli jsme žádnou remízu. Teď si držíme první místo a doufám, že na něm budeme nejlépe až do konce sezony. Hráli jsme na vítězství. Teď bude čtrnáct dní pauza a bylo by nepříjemné, kdybychom třeba prohráli a měli šest bodů ztrátu. Je to povzbuzení.“

Plzeň jste doma porazili popáté za sebou, navíc jste opět nedostali gól. Čím to je?

„Nevím, jen doufám, že to bude pokračovat. Je to skvělé. Plzeň hraje několik let nahoře a my je tu vždy porazíme. Speciálně jsme se na ně připravovali celý týden, je to práce všech.“

Existuje tedy nějaký speciální slávistický recept na Plzeň?

„Nevím. Kdyby byl, tak bych si ho napsal a vždy před zápasem bych ho před všechny dal. Teď jsme byli všichni speciálně vyhecovaní. Každý hráč odvedl úplně skvělou práci.“

Z pozice defenzivního záložníka se hodně tlačíte do koncovky. Máte to od trenéra Jindřicha Trpišovského za úkol?

„Jo. Máme vepředu menší hráče, a když centrujeme, oni si sbíhají na vápno a já se tam snažím chodit. Je to společná práce. Soupeři čekají, že tam budou chodit křídla, podhrotový hráč. Ale když tam naběhnu já, jsem nehlídaný, když se se mnou nikdo nechytí, což se stalo. Konečně jsme s tím uspěli.“

Ve středu zálohy hrajete s Josefem Hušbauerem a Janem Sýkorou, všichni jste v reprezentaci a trenér Karel Jarolím říkal, že uvažuje o tom, že by vás nasadil společně. Co byste na to říkal?

„Já bych byl jen šťastný, s klukama si skvěle rozumíme. Každý máme svou práci, myslím, že typologicky jsme dobře složení. Funguje to. Kdybychom takhle hráli i v reprezentaci, jen plus pro nás.“

