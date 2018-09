Plzeň rozhodil los, říká Uhrin. Srovná se Krmenčík, kdo je ve Slavii nejlepší?

Co říkáte na šlágr Slavie s Plzní, který skončil jasnou výhrou domácích?

„Skončil jasným výsledkem i jasnou hrou, Slavia zcela ovládla utkání. Plzeň vstoupila do zápasu strašně nervózně, od začátku byla podrážděná. Myslím si, že nebyla úplně připravená. Připadalo mi, že losování Ligy mistrů je trošku rozhodilo. Nebyla to Plzeň jako minule proti Boleslavi (6:1), to určitě ne. Souček, Hušbauer a Ngadeu byli nejlepší na hřišti. Ngadeu uhlídal Krmenčíka, ten vůbec neměl šanci. Uhlídali ho dohromady se Součkem, to zvládli perfektně. Souček hrál navíc i v poli velice dobře, k tomu dal dva góly.“

Rozhodli zápas střední záložníci?

„Nemyslím si, že Hořava s Hrošovským hráli špatně, horší to bylo v křídelních prostorech Plzně. Zeman neodehrál dobré utkání. Rozhodlo to, že Ngadeu a Souček uhlídali Krmeníčka, on tam byl úplně odtržený. Dali brzy gól, Plzeň pak hrála nervózně, z toho pramenily i jejich excesy na rozhodčího. Slavia se víc koncentrovala.“

Jak je možné, že u zkušeného plzeňského mužstva dojde k tomu, že hráči takové utkání nezvládnou v hlavě?

„Jak už jsem říkal. Podle mě týden s losováním Ligy mistrů a s tím spojená euforie u nich v podstatě zabila tohle utkání. Připravenost v hlavě nebyla taková jako u Slavie.“

Ovlivnila utkání 38. minuta, kdy Slavia zahrávala dvě penalty a Hubník musel po druhé žluté ze hřiště?

„Určitě to byl klíčový moment. Plzeň v sezoně dosud dávala většinu gólů ve druhé půli. Při vyloučení na Slavii, kde je perfektní kulisa a diváci vytvořili na Plzeň obrovský tlak, se utkání otáčí těžko. Pořád byli podráždění, vůbec se nedostali do zápasu.“