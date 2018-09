Holzer připravil gól pro Baroše: Negativní ohlasy už neslýchám

Hned jste věděl, že budete Milanu Barošovi takhle přihrávat?

„Byla to brejková situace, kdy se otevřel střed hřiště. Naváděl jsem to a čekal do poslední chvíle, který ze stoperů vyskočí, abych mohl přihrát. Pak se mi otevřela díra, tak jsem to tam Barymu píchnul. Dal jsem mu to hůř na paty, takže si to musel nabrat trošku zezadu, ale dohrál to krásně. Zaplaťpánbůh, že to je Milan Baroš a zpracoval si to tak, jak to umí jen on.“ (usmívá se)

Jinak to však byla opět spíš válka jako se Spartou než pohledný fotbal, že?

„První poločas z naší strany rozhodně nebyl ideální, přestože jsme tam měli dvě šance. Nedostali jsme se moc do hry, Zlín měl víc balon na nohách a kontroloval hru. Chtěli jsme je překonávat tak, že budeme otáčet hru z jedné strany na druhou, aby měli jejich tři střední záložníci náročné běhání, ale bohužel jsme to dělali strašně pomalu. Stíhali nás, proto jsme byli horší.“

Je to jiný Zlín než v předchozím ročníku, za který jste hrál?

„Hrají akorát v jiném rozestavení, jinak je to stejný Zlín. Teď jim odešel Ibra (Traoré), což je oslabení, ale začátek ligy zase chytili, což jim přeju. Jsou hodně nepříjemní hlavně těmi dvěma hroty. Když nevěděli, co s balonem, tak si na ně pomohli nákopem. Oni to buď prodlužovali, nebo sklepávali záložníkům, v tom to bylo strašně těžké. Musím pochválit naše kluky vzadu, poradili si s tím na výbornou.“

Zlín - Ostrava: Geniální Baroš! Veterán pláchl stoperům a Dostála si vychutnal, 0:1!

Neubývaly vám po náročném týdnu síly?

„Nemůžu samozřejmě mluvit za celý tým, ale když jsme vyhráli, tak jsme na tom tak špatně asi nebyli. Ale popravdě – ke konci už mi síly docházely. Přesto je pro mě lepší hrát takhle často, klidně po třech dnech, protože se méně trénuje.“

Asi je velkou vzpruhou, že jste po první domácí porážce dokázali takhle zareagovat…

„Chtěli jsme vyhrát hlavně z toho důvodu, aby nám Zlín neodskočil a aby se někdo zespodu nedotáhl naopak na nás. Z tohoto pohledu jsou ty tři body strašně důležité. Před Slavií je pro nás výhra obrovské povzbuzení, doufám, že nás zase požene vyprodaný stadion.“

A vy už to máte s ostravskými fanoušky v pořádku?

„Doufám, že ano. Negativní ohlasy už neslýchávám, tak snad už to bude úplně v pohodě.“

Zlín - Ostrava: Nekompromisní hlavička Pazdery, Baník vede 2:0