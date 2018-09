Matějovský naskočil do sestavy a hned vyučoval: Měl jsem velkou chuť

Jak jste si návrat do sestavy užil?

„Těšil jsem se hodně, bylo to hrozně dlouhé, už mě to nebavilo. Sice to ještě není úplně stoprocentní, ale jsem rád, že jsem mohl alespoň na chvilku naskočit. Bylo to delší, než jsem očekával.“

Hned po příchodu na hřiště jste měl ostřejší zákrok na Vlastimila Daníčka. To jste byl tak namotivovaný?

„Jak jsem zmínil, dlouho jsem nemohl hrát. Opravdu jsem měl velkou chuť. Chtěl jsem jít do výskoku do balonu, byl to nějaký koňar, ale to k tomu patří. Takhle se hraje o ligové body.“

Vstřelený gól vás jistě povzbudí, že?

„Samozřejmě povzbudí. Ale od gólů tam moc nejsem, to víme. Na Dívu (Jaroslav Diviš) jsem si už volal delší dobu, on balon pořád vedl. Říkal jsem si, jestli se to nezavře. Pak to tam prošlo, ještě to přede mnou bylo tečované, netrefil jsem míč úplně čistě, ale naštěstí tam propadl.“

Předtím jste narýsoval krásnou přihrávku na Komličenka, který zvyšoval na 3:1…

„Samozřejmě jsem ho viděl. V těchto situacích je to kolikrát o tom nahrávajícím než o nabíhajícím hráči. Musí to být dobře načasované, protože je jasné, že ho chtějí vystavit do ofsajdu. Snažil jsem se to dát v pravý moment, aby se jim to nepodařilo. Vyšlo to úplně dokonale a Komli zatím v této sezoně ukazuje, že má nabito. Proměnil to úplně s přehledem.“

Co říkáte na jeho formu?

„Už dlouho jsme se bavili o tom, že potenciál v něm je. Ale každý zápas musí prokazovat ten pravý zápal. Když to tak je, pak je hodně nebezpečný a prospěšný. Budu věřit, že mu to takhle bude střílet i nadále.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slovácko 5:1. Domácí řádili a deklasoval Slovácko 720p 360p REKLAMA

Boleslav - Slovácko: Obrana Slovácka opět selhala a Matějovský zvýšil na 4:1 720p 360p REKLAMA