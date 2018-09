Není Plzeň jako Plzeň. V Jablonci Kolář vybuchl, Kopic potvrdil trápení

Minulý týden si zasloužili pochvalné uznání, jak zvládli především první poločas v Lize mistrů proti CSKA Moskva (2:2). Pavel Vrba použil na Jablonec (0:3) stejnou sestavu, která podala úplně odlišný výkon. Viktoria Plzeň na severu Čech inkasovala těžký direkt, navíc ji čekají šlágr se Spartou a Liga mistrů na AS Řím. Hráči, kterým se duel proti ruskému soupeři vyvedl, v Jablonci nebyli ve své kůži. Jak se prezentovala pětice vybraných opor českého mistra?

Kolář dostal žlutou kartu, dvakrát se spoluhráčům omlouval, když snadno přišel o balon a pustil domácí do nebezpečného protiútoku. Není divu, že ho o poločase trenér Vrba stáhl a do hry vyslal Aleše Čermáka. „Chtěl jsem něco změnit,“ hodnotil Vrba. Rozebrat ale Kolářův výkon před novináři nechtěl…

Proti CSKA vyšvihl parádní, precizní výkon hodný pomalu návratu do reprezentace, v Jablonci šlo naopak o velké trápení. Zkušený záložník byl všude pozdě, odpadával ze soubojů, kazil. Tomáš Hübschman, který se s ním na hřišti potkával nejčastěji, ho naprosto strčil do kapsy.

Jablonec - Plzeň: Trávník o Hubníka poslal hlavou domácí do vedení 1:0!

V prvním kole Ligy mistrů se jeho jméno vyjímalo v sestavě kola, na hrotu hned vedle fenomenálního Lionela Messiho. Proti CSKA slavil dvě branky za úvodní poločas, dřel do úmoru. Jenže ligová realita v Jablonci vypadala úplně jinak. Krmenčík nedostal kloudný balon a sám nic nevymyslel. Plzeň svůj drahokam vůbec nedostala do hry, nepomohl ani příchod Tomáše Chorého a hra na dva útočníky.

Plzeňský žolík uspěl proti CSKA, kde svůj part zvládl velmi dobře. V Jablonci, kde také před angažmá v Plzni působil, ale mužstvu žádný nadstandard nepřinesl. Domácí hráči ho dobře bránili, když už se dostal k centru, jeho spoluhráči z nich nic nevytěžili. Příliš si neřekl o to, aby dostal důvěru i v pátek proti Spartě.

Jan Kopic

Sedm ligových zápasů, jediná asistence. V sezoně stále bez jediné branky. Statistiky Jana Kopice jasně demonstrují, že nejlepší hráč uplynulého ročníku zatím marně hledá formu.

V Jablonci, odkud do Plzně přestupoval, mu to opět nešlo. Kopicovi schází potřebné sebevědomí, nedaří se mu ve hře jeden na jednoho, nedostává se do nebezpečných situací. S tím samozřejmě trpí celá plzeňská hra, kterou krajní záložník v minulé sezoně táhl.

Vrcholem zmaru byla situace ze 68. minuty, kdy po Kovaříkově přízemním centru na velkém vápně ani nedokázal pořádně trefit balon. V 76. minutě šel ze hřiště a pustil do hry Ubonga Ekpaie.