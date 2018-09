Nerada to slyší, ale nejvíc se proslavila jako „ta, co nemávla v Brně ten obří ofsajd“. Už je to dva roky a asistentka Lucie Ratajová se pomalu vrací do nejvyšší soutěže. V téhle sezoně už s praporkem pomáhala u dvou zápasů, naposledy v neděli v těžším utkání Slavia –Bohemians (1:0).