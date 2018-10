Hrdina Laštůvka: Chtěli jsme hrát za Baroše, snad nedostane delší stopku

Jak vnímáte vítězství nad Slavií, když jste od 15. minuty hráli v deseti?

„Obrovská práce celého týmu! A hlavně nás pořád fanoušci hnali. K rozhodčímu se nechci vyjadřovat, to říkám rovnou a opravdu jsem nesmírně rád za vítězství. Ne proto, že jsem hrál ve Slavii, ale prostě kvůli nám.“

Co se vám honilo hlavou po Barošově vyloučení? Navíc proti první Slavii, která měla skóre 22:4…

„Věděli jsme, že to bude všechno o naší vůli. Honilo se mi hlavou, abychom brzy nedostali gól, ať je skóre co nejdéle takové. To se ale nestalo, pomohl nám druhý gól do šatny a pak už chtělo jenom udržet začátek druhého poločasu. Potřebujete mít v takovém zápase i štěstí a to jsme měli.“

Byly pro vás nejtěžší momenty na začátku druhé půle při šancích Mešanoviče a Baluty?

„No, taky. Už jsem ležel, šel jsem brzo na zem, ale ještě se mi podařilo zasáhnout. Kluci se vydali, bylo to strašně těžké hrát se Slavií v deseti. Jsme moc rádi, ale musíme se připravit na další zápas, sezona je ještě dlouhá, máme to dobře rozjeté. Hlavně nic nepokazit.“

Věděl jste, jak by mohli Mešanovič a Baluta zakončovat?

„Ani ne, tam máte chvilku nějak zasáhnout. To se mi podařilo, což je dobře.“

Překonal vás pouze Stoch, jeho střelu jste viděl?

„Mohl jsem lépe zasáhnout. Spíše jsem čekal, že se bude balon snažit cpát do protipohybu. Čekal jsem, nevím, jestli tam byl Zio (Stronati), že zakryje přední tyč. Ale Stoch to propálil někde mezi nohama. Dali jsme ještě gól do šatny a věděli jsme, že druhý poločas bude jenom o tom, abychom se posouvali a běhali.“

Baník - Slavia: Stoch udeřil! Umístěnou ranou z první srovnává na 1:1 720p 360p REKLAMA

Při jednom výběhu jste podklouzl, Bořil byl chvíli sám, bylo to nebezpečné?

„Chytal jsem asi zajíce. (usmívá se) Vypadalo to nebezpečně, naštěstí to Bořil vyřešil takhle. Aspoň si kluci budou mít z čeho dělat srandu.“

Semklo vás Barošovo rychlé vyloučení?

„Nechci se vyjadřovat k rozhodčímu, takových momentů tam bylo několik. To je už asi jedno. Chtěli jsme hrát za Milana, je to obrovská persona. Doufám, že nedostane nějaký větší stop, protože by nám hodně chyběl. Semklo nás to.“

Laštůvkův životní zápas. Slavii neskutečně vychytal její bývalý gólman 720p 360p REKLAMA

Baník - Slavia: Baroš zuří, ale musí do sprch! Sudí po zásahu VAR vyloučil kapitána 720p 360p REKLAMA